Megszólalt Schadl György: "Ámokfutás"

Schadl György egy mondattal rendezte le Magyar Péter állításait. Schadl szerinte ámokfutás, amit Varga Judit exférje csinál.

Schadl Györgyöt az rtl.hu kereste meg azután, hogy Magyar Pétert szerdán 4 órán át hallgatta ki az ügyészségi. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke az rtl.hu-nak azt mondta,

Egy számomra ismeretlen személy ámokfutásával kapcsolatban nincs mondanivalóm

Schadl György. Fotó: RTL Híradó

Mint ismert, szerdán a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták meg tanúként Magyar Pétert a Völner Pál és Schadl György nevével fémjelzett ügyben. Magyar Pétert azután idézték be tanúként, hogy közösségi felületén arról írt, terhelő információi és bizonyítékai is vannak. Varga Judit exférje korábban arról beszélt, hogy szerdán olyan bizonyítékokat mutat be, amitől megbukik a kormány, ez azonban ismét elmaradt.

Magyar Péter állításait az ügyészség visszautasította

Az ügyészség közleménye szerint újból beidézte Magyar Pétert, mert nem tudta, hogy a Völner-Schadl ügyről lesz szó, ezért a következő alkalomra várják a bizonyítékait. Magyar Péter szerint Rogán Antal emberei „manipulálták az ügyészségi iratokat”. Erre az ügyészség úgy reagált: „képtelen állításnak tartják, hogy az ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg". Szerintük az eljárásban minden olyan személy vádlottként szerepel, akivel szemben vádemelésre alkalmas módon bizonyítani lehetett bűncselekmény elkövetését.

Magyar Péter ismét nem mutatott be semmit, ez Lomnici Zoltánban kérdéseket vet fel

Arról már a Magyar Nemzet ír, hogy Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint,

ha Magyar Péter nem tudja bizonyítékokkal alátámasztani az állításait a hatóságok előtt, akkor a hamis vád bűncselekményének gyanúja is felmerülhet, ha pedig konkrétumokkal áll elő, akkor azt jogilag releváns módon kell tennie.

Lomnici azt is elmondta a lapnak hogy