Árnyékoló és belátásgátló háló: hogy a kültér nyáron is kellemes maradhasson

Az árnyékoló és belátásgátló hálók funkciója egyértelmű: árnyékot biztosítanak a napsütötte órákban és biztosítják a körülvett terület biztonságát. Bár a nyár még hónapokra van, közel sem korai elkezdeni a külső tereink – és önmagunk – felkészítését, akár ilyen hálókkal is.

Árnyékoló és belátásgátló hálók: az ezerarcú alapanyagok

Ezen hálók mind anyaguk, mint felhasználásuk szempontjából is számtalan lehetőséget rejtegetnek. A valóságban gyakran nem egyszerű hálókról beszélünk, sokkal inkább olyan védő „falakról” vagy bevonatokról, amelyek készülhetnek műanyagból, nádból, textíliából vagy egyéb szintetikus anyagokból is. Emellett különböző színekben és sűrűségekben is elérhetők, így bármilyen átmenet képezhető a teljes nyitottság és lefedettség között.

Nagyon gyakran használják őket a mezőgazdaságban vagy a professzionális kertépítészetben, ugyanakkor egyszerű magánszemélyek kültereinek is elengedhetetlen darabjaivá válhatnak. Míg köztereken a zöld vagy élénk színek a legjellemzőbbek, addig kertekben és erkélyeken inkább a nádból készült, barnás árnyalatú darabok az elterjedtebbek.

Árnyékoló háló

Az árnyékoló hálók magánfelhasználásban leggyakrabban pergolák, polikarbonát tetők bevonataként jelennek meg. Segítségükkel az egyébként könnyen melegedő teraszok a legmelegebb napokon is hűvösek, árnyékosak maradhatnak. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy ekkor is élvezettel használjuk ki ezen kültereket. Másrészt pedig az itt elhelyezett növények számára is elviselhetőbb környezetet hoz létre. Megvédi őket a leégéstől, a kiszáradástól, ezáltal a teraszok és erkélyek még augusztusban is pont olyan otthonosak és zöldek maradhatnak, mint májusban.

Belátásgátló háló

A belátásgátló hálók általában olyan helyeken jelennek meg, ahol szükséges lehet a privát szféra biztosítása. Legyen szó egy utcafronti kertrészről, egy sűrűn beépített lakópark egyik erkélyéről vagy csak egy kíváncsi szomszédról, ezek az anyagok nagyszerű megoldást nyújthatnak. A különböző sűrűségű hálók lehetővé teszik a teljes belátásgátlást, de félig átlátható darabokat is találhatunk. Ezen funkció mellett azonban szerepet játszhatnak az árnyékolásban, a szélvédelemben, de akár a zajszűrésben is.

Az ANRO webáruházban árnyékoló hálók és belátásgátló hálók széles kínálata vár! A számtalan kialakításnak köszönhetően garantáltan találsz majd olyat, ami színében és stílusában is illik az ízlésedhez. Válaszd ki a kedvenced és tedd még kellemesebbé kertedet, erkélyedet vagy teraszodat! Kezdj el felkészülni a nyárra már ma!