Nagy a csend az ügyészség és a kormány részéről – A hallgatás tárgya: kormánytagok kihallgatása Magyar Péter hangfelvétele miatt

Polt Péterék már vizsgálják, hogy hibáztak-e a Völner-Schadl-ügy iratainak kezelésekor, de Varga Judit exférje szerint nem várható pártatlan nyomozás.

Polt Péterék saját maguk után nyomoznak, hogy hibáztak-e Fotó: MTI

Az ügyészség és a kormány sem válaszol arra a kérdésre, hogy meghallgattak-e már kormánytagokat a Magyar Péter hangfelvétele miatt indult nyomozásban

– számolt be az RTL Híradó.

Magyar azt állítja, van olyan a kormányban, aki már azelőtt is tudott a Völner-Schadl-ügy nyomozásáról. Illetve Polt Péter legfőbb ügyész Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését kérte, és erről beszél Varga Judit is azon a hangfelvételen, amelyet volt férje kedden nyilvánosságra hozott és az ügyészséggel is megosztott.

Ezen Varga Judit erős állításokat fogalmaz meg a kormányzat Völner–Schadl-ügyhöz való viszonyáról, más mellett arról is,

hogy “Rogánék magukat kihúzatták” a nyomozati iratokból.

A Varga Juditot tanúként kihallgató ügyészség a héten elismerte, nincs felettes szervük, így az ügyészség vizsgálja, hogy hibáztak-e a Völner-Schadl-ügy iratainak kezelésekor. Magyar Péter erre úgy reagált, szerinte nem várható pártatlan nyomozás.