Szolnok retteg a beteges, gyilkos fantomtól

Egy rejtélyes fantom tartja rettegésben az embereket Szolnokon, aki örömmel fosztja meg áldozatait az élettől, aztán a tetemeket egy közös helyre hajítja, hogy a kíváncsi szemek tanúi lehessenek a mozdulatlan áldozatoknak.

A szolnokiakat megdöbbentette egy ismeretlen személy, aki a helyi macskák ellen fordult. A lakosok figyelmét nemrég keltette fel, hogy gyakran találnak állati tetemeket ugyanazon a területen. Kiderült, hogy ez nem a véletlen műve: valaki szándékosan öli a kóbor macskákat, majd azok testét olyan helyre helyezi el, ahol a járókelők biztosan rábukkanhatnak.

- mondta egy helyi lakos, majd folytatta:

Szeretnének találkozni az állatkínzóval.

Többen szeretnének találkozni az állatkínzóval , meg akarják kérdezni tőle, hogy mégis, miért esik ez olyan jól neki… Szerintem egyértelmű, hogy feszültségkeltés miatt csinálja, azt élvezheti, hogy mindenki rosszul lesz, főleg azok, akiknek a macskái az áldozatok között vannak. Undorítónak tartom, hogy valaki ezzel szórakozzon, ráadásul az is felmerült bennem, hogy ha valaki képes ennyi állat életét kiontani, akkor van-e határ számára…? Egyelőre nem tudni, hogy mi a pontos szám, hogy hány tetemről van szó, hiszen nem tudjuk, hogy más helyszínekre is hordta-e őket, de egy biztos, hogy most már szemmel tartjuk a környéket!