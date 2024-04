Újra jöhet az árstop a kutakon, raport a benzinárak miatt – Nagy Márton berendelte a Mol vezetőit az üzemanyagárak miatt

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy az üzemanyagárak emelkedése miatt újra tárgyalásokat kezdeményez a Molt és a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, mivel az árak nem felelnek meg a korábbi egyezségnek, amely a régiós árszintekhez való igazodást írta elő.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megerősítette, hogy a kormány és a Magyar Ásványolaj Szövetség között korábban megállapodás született az üzemanyagárak regionális középmezőnyben tartásáról. Ez némileg ellentmond azzal, hogy szerdán ismét emelkedése az üzemagyag, és így a kormány beavatkozásának lehetősége is fennáll. Nagy hangsúlyozta, hogy a megállapodás ellenére Magyarországon jelenleg a régióban a harmadik legmagasabbak az üzemanyagárak.

Illusztráció: pixabay

Azt is kiemelte, hogy az üzemanyagárak nem csupán az olajpiaci árakat tükrözik, hanem több más tényezőt is, mint például a profittartalmat. A kormány ezért figyelemmel kíséri és összeveti a régiós árakat a hazaiakkal, beleértve a profitmarzsokat is, hogy megállapítsa azok indokoltságát. A minisztérium álláspontja szerint fontos a folyamatos elemzés és összehasonlítás ezen a területen.

Varga Mihály pénzügyminiszter után, a múlt héten Nagy Márton is felhívta a figyelmet arra, hogy az idei gazdasági növekedés a korábban várt 4 százalék helyett 2-3 százalék körül alakulhat. A tárcavezető az Indexnek adott válaszában kiemelte, hogy a kormány előrejelzése azért módosult ilyen gyorsan, mert a német gazdaság teljesítményére vonatkozó elvárások nem valósultak meg, amit az exportadatok is tükröznek. Hozzátette, hogy már az előző év utolsó negyedévében is megfigyelhetőek voltak e tendenciák.

A gazdasági növekedés a lakossági fogyasztás, a beruházások és a nettó export függvényében alakul, amely utóbbi negatív irányba mozdult el.

A fogyasztás úgy jön fel, ahogy gondoltuk, ezt látjuk a februári kiskereskedelmi forgalomban is. Az élelmiszer-kiskereskedelem tovább emelkedett, a teljes képet az üzemanyag-fogyasztás húzta le. Nem gondolom, hogy itt van a probléma.

- mondta Nagy Márton, és azt is hozzátette, hogy Matolcsy Györggyel kiváló megbeszélést folytatott. Fontos találkozó volt. Az NGM vezetője és a Magyar Nemzeti Bank vezetője nem lehet rosszban. Együttműködünk, és beszélünk egymással.” Leszögezte: pozitív, konstruktív jellege lesz ezeknek a rendszeres találkozóknak. Az egyensúly melletti fenntartható növekedés érdekében „a múlt elmúlt, a jövőbe nézünk”.

Az ATV-nek adott válaszában azt is megerősítette, hogy a SPAR ügyében az Igazságügyi Minisztérium fog jogi lépéseket tenni: