Novák Katalin cselédet is kap az adófizetők pénzéből – Élete végéig szolgálhatja a házvezetőnő

Eddig hallgattak a kegyelmes asszony negyedik személyzetéről, de most kiderült: a három titkárnő mellé egy házvezetőnőt is igényelt, akit nevezhetünk gazdasszonynak vagy cselédnek is.

Tudta? Novák Katalinnak GAZDASSZONYT is fizet az Országgyűlés hivatala a háromfős titkárságon kívül. Persze a Novák família nyílván nem költözik le falura, csak így hívják finoman a HÁZVEZETŐNŐT (vagy régiesen cselédet), amit élete végéig igényelhet az Önök pénzéből

- hívja fel a figyelmet bejegyzésében Hadházy Ákos.

A parlament belsős számítógépes hálózatának egy eldugott szegletében megtaláltam a kegyelmes asszony NÉGY beosztottját. Azt eddig is tudtuk, hogy a három titkárnőt megigényelte, de a házvezetőnőről eddig cselesen hallgattak. A minap azt válaszolta a hivatal a sajtónak, hogy HÁZAT nem igényelt Katalin asszony, de azt elfelejtették hozzáteni, hogy HÁZVEZETŐNŐT azt igen. Az exelnökök juttatásairól szóló törvény erről szóló paragrafusa kétértelmű, értelmezhető úgy is, hogy akkor is kaphat "gazdasszonyt", ha nem igényel állami rezidenciát és a saját házában lakik. Az intranetes honlap szerint tehát így értelmezték a dolgot. (Bár akár az is lehet, hogy a sajtó tájékoztatása után mégis igényelt házat is a fideszes fülbevalós exelnök)

- teszi hozzá az ellenzéki politikus.

Egyébként megnéztük a sok-sok milliárdért teljesen feleslegesen felépített, rongyrázó Szabad György irodaházban a titkárságot is. Nos, a három titkárnőnek három különálló szobája van, pazar, országházra és Dunára néző kilátással.(majd mutatok az irodákról is képet). A GAZDASSZONYNAK szerencsére nincs ott irodája – neki a Novák konyhájában van a munkahelye

- zárja posztják Hadházy Ákos.