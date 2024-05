A falu orvosi lakásában élő polgármester azért hajtottal el b..megolva Hadházy Ákost, mert vécére sietett

Korábban a művelődési ház szolgálati lakásában élt, de annak elromlott a kéménye.

Az orvosi lakásban élő bácsszőlősi polgármester története már kezd a kabaréba átcsapni. Szarvas Róbert, a dél-alföldi falu első embere a nepszava.hu-nak azt állította, hogy azért költözött a 45 millió forint EU-pénzből felújított orvosi lakásba költözni, mert a falu művelődési házának szolgálati lakásában, ahol addig élt, elromlott a kémény. Állítása szerint az EU-t pedig emiatt nem érte kár, mert 17 500 forint lakbért fizetett havonta.

Szarvas Róbert megbánta, hogy Hadházynak csúnyát mondott, de megvolt rá az oka/Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egy videófelvételt készített a falu első emberéről, aki először letagadta, hogy ő lenne a polgármester, majd amikor Hadházy tovább kérdezgette, miért lakik az orvosi lakásban, azt válaszolta:

„B..meg, valahol laknom kell!”.

A nepszava.hu-nak most elmondta, hibát követett el, mégpedig azért, mert így válaszolt. Ennek az oka, hogy:

„Bajban voltam, nagyon kellett mennem a vécére. Siettem, és ez jött ki a számon.”

Azt is elmondta azért költözött be az orvosi lakásba 2021-ben, mert az addigi lakásának a kéménye beszűkült. A 2019-ben EU-pénzből felújított orvosi lakásban egyébként sem volt senki, mert orvos nincs a faluban. 2012-es válása után a képviselő-testület megengedte neki, hogy a művelődési ház akkor már rég üresen álló szolgálati lakásában éljen. Oda költözött vissza most is, miután kitört a botrány, illetve azért is, mert kezdődik a nyár és már nem kell fűteni, nem fél a kéménytől. A falunak 1,5 millió forintjába kerülne a kéményt újrafalazni, de nincs ennyi pénzük és neki sincs arra, hogy egy lakást vegyen magának.