Orbán Viktor legújabb ellenségei a benzinkutasok, szkanderezést emlegetett velük kapcsolatban

A miniszterelnök végre rájött, hogy az autósokon nyerészkednek durván a kutasok.

Orbán Viktor péntek reggel szokásához híven bement a Kossuth Rádióba és olyat mondott, amire minden autós felkapja a fejét.

Orbán Viktor most a benzinkutasokkal kezd harcolni/Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Úgy tűnik, végre rájött, hogy az autósokon nyerészkednek a benzinkutasok a magas üzemanyagárakkal. A miniszterelnök szerint jogos elvárás, hogy a magyar emberek is olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, mint a régió más országaiban – írja a blikk.hu. Ezt a kis- és nagykereskedőknek is be kell látniuk. Megkérte Nagy Márton minisztert, hogy egyezkedjen és

„inkább a belátásra menjen rá, ne a szakanderre"

Régiós árat kértünk tőlük a KSH adatai alapján, ami magába foglalja a lengyel, bolgár, cseh árakat is. Az üzemanyag-kereskedők szerint ez így nem fair, mert ezek az országok nem képezhetnek összehasonlítási alapot.

„Jogos a kérésük, hogy csak a szomszédos országok árait nézzük, ezért újrakalkulálják a számokat”

- jelentette ki.