Aki eddig nem volt allergiás, most az lesz: Karácsony Gergely a fővárosi gaztengert méhlegelőnek kereszteli át

Pedig a Nébih is felhívja a figyelmet az elhanyagolatlan területekre.

Úgy tűnik, Karácsony Gergely az elhanyagolatlan fővárosi gazmezőt méhlegelőnek nevezi át. A mandiner.hu szerint Budapesten most annyi a gaz, hogy akinek nem volt még allergiás gyermeke, annak most nagy eséllyel azzá válik. Az asztmások száma 2021-ben a KSH adatai szerint 77 ezer volt – legalábbis ennyien jelentkeztek be háziorvosukhoz. A Nébih különösen felhívja a figyelmet az elhanyagolatlan területekre:

„a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön a károsító gyomnövények ellen, ez nemcsak a parlagfűre, hanem az egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik” Karácsony Gergely a gyomnövényektől hemzsegő területeket átnevezte méhlegelővé/Fotó: MTI/Kovács Attila

A dübörgő önkormányzati kampányban, mint arról a propeller.hu is beszámolt Szentkirályi Alexandra a kormánypártok főpolgármester-jelölje először egy csokor gyomot küldött fricskából Karácsony Gergelynek, mondván: a főváros jelenlegi vezetése elhanyagolja a közterületeket, majd fűkaszát ragadott és levágta a gyomot.

A válasz rögtön jött Karácsonytól, aki kikérte a maga és az élővilág nevében, hogy levágta a gaztengert Szentkirályi: