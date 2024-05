Húsz éve nem jutott ki ennyi magyar sportoló az olimpiára, mint idén – ennyi érmet jósolnak

17 sportágból 158 magyar sportoló képviseli Magyarországot. Ez elmúlt húsz év legnagyobb létszámú olimpiai csapata. A várakozások szerint versenyzőink 15–25 éremmel térhetnek haza a francia fővárosból.

17 sportág, 158 A szintes és kvótaszerző versenyző. 76 nappal a XXXIII. nyári olimpiai játékok előtt így áll a magyar csapat. A számokat a MOB elnöke, Gyulay Zsolt ismertette a testület közgyűlésén, hangsúlyozva, időarányosan kiválóan állnak sportolóink, minden jel szerint sikerül túlszárnyalni a három évvel ezelőtti tokiói létszámot.

15-25 érmet jósolnak a magyaroknak/Fotó: 123rf.com

A sportvezető beszélt a Marseille-ben az olimpiai lánggal való futáson szerzett tapasztalatairól, kijelentve, bár érzésre „egy fél NATO-hadsereget bevetettek” a franciák az esemény biztosítása érdekében, a szervezés és a biztonság minden igényt kielégítőnek bizonyult, így a párizsi szervezési nehézségekkel és biztonsági aggályokkal kapcsolatos rossz érzései maradéktalanul elszálltak. Hangsúlyozta, jelen állás szerint a francia szervezőbizottság meggyőződéssel állítja, megvalósulhat a Szajnára tervezett grandiózus, nyolcórás nyitóceremónia is.

„A négy csapatsportunk teljesítménye elismerésre méltó. A vívást is ki kell emelnünk minden fegyvernemmel. Kajak-kenuban is közel maximális létszámot értünk el. Vannak olyan kívánalmaink, hogy minél több sportágban is képviseljük Magyarországot. Jelenleg tizenhétnél tartunk, de nagy reményeink vannak mind íjászatban, mind tollaslabdában, melyeknél egyetlen rangsorolási hely választ el minket a kvótától”