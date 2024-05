Ez meg hogy lehet? – A kínaiak keresnek pilótákat a magyar állami repülőgépekre

A tulajdonosi jogokat a Külgazdasági- és Külügyminisztérium gyakorolja. A kínai cég eddig is szervezte a furvarokat, most viszont bővítik csapatukat.

A HVG360 szerint pilótákat és más szakembereket keres Airbus A330-as repülőkre egy kínai vállalat. A cég eddig is szervezte a fuvarokat a magyar állam tulajdonában lévő ilyen teherszállító gépre. A Hungary Cargo Airlines Kft. most úgy tűnik, bővíti a csapatát, és immár nemcsak fuvarok szervezését, hanem repülők üzemeltetését is tervezi.

A kínaiak magyar pilótákat toboroznak/Fotó: 123rf.com

A lap szerint ez azért érdekes, mert a kormányzati Airbus tulajdonosi jogait a Külgazdasági és Külügyminisztérium gyakorolja, az üzemeltetés viszont a Wizz Air végzi. A hvg.hu értesülései szerint ipari körökben felmerült, hogy az üzemeltetés esetleg máshoz kerül, sőt az is, hogy a magyar állam további szállítógépeket lízingelne.

Az állami Airbus amúgy eddig is bérfuvarokat teljesített nagyrészt Magyarország és Kína között, már amikor nem közvetlenül a kormányzati megbízásokat végezte.