Súlyos bezárási hullám jöhet – Szakemberek szerint a külföldi munkavállalók jelenthetik a megoldást

A pandémia óta rájár a rúd a vendéglátó szektorra. A 2022-23-as bezárási hullámból alig sikerült kilábalni, úgy tűnik a helyzet nem akar javulni. Nyakunkon a strandszezon és a nyár, mégis úgy tűnik, lehúzott rolókkal fogunk szembesülni.

Illusztráció: freepik.com

A Pénzcentrum a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökével elemezte a helyzetet. A külföldi munkavállalók lennének a megoldás?

2022 és 2023 között is számos vendéglátóhely volt kénytelen végleg lehúzni a rolót, és úgy tűnik még az idei évben is csak óvatosan mernek költeni a fogyasztók, de jellemzően a céges költések is visszafogottabbak 2024-ben. Nem csak az alapanyagárak szálltak el, a megfizethető magyar munkaerőből is egyre kevesebb van, de úgy tűnik a harmadik országbeli dolgozók még megmenthetik a szektort, de ami még fontosabb, konszolidáló hatással vannak – közölte a Pénzcentrum.

A vendéglátóipart gyakorlatilag 2020 óta sújtja a katasztrófacunami; kezdődött a koronavírus-járvány miatti közel 2 éves kötelező bezárásokkal, folytatódott az energiaválsággal, majd jött a rég nem látott mértékű infláció kettős negatív hatása. Nem csoda, hogy a fenntarthatatlan helyzet miatt sokan zártakbe.

A '23-as évben jelentkezett a cukrászdáknál is a bezárási hullám, de nem akkora, mint amire a Magyar Cukrász Ipartestület számított – mondta a lapnak Erdélyi Balázs, a szervezet szakmai elnöke, aki szerint főleg az energiaárak nehezítették a vállalkozások életét.

Az elnök elmondta, hogy a forgalomcsökkenés sem olyan súlyos, mint várták. Szerencsére az emberek szeretnek fagyizóba, cukrászdába járni, ezért a hétvégék még mindig erősek.

Szerencsére ami a fagylaltszezon korán elindult, úgyhogy azért a tavasz, az elég erős volt eddig, és bízunk benne, hogy megmarad a lendület

- tette hozzá.

Erdélyi Balázs az áremelések kapcsán arról beszélt, hogy talán az infláció miatt is az emberek jobban elfogadták azt, hogy árakat kell emelni a cukrászdákban, fagyizókban is.

A munkaerőhiány kapcsán Erdélyi Balázs elmondta, az Ipartestület vezetésében elsőre úgy gondolták, hogy az ő szakmájukban nem jelent megoldást a külföldi munkaerő alkalmazása, de a tagságnak erről más volt a véleménye, ők élnének a lehetőséggel, ha volna.

A munkaerőhiány az elmúlt 5-6 évben ez folyamatosan jelen van a szakmánkban. Gyakorlatilag nem találni most jó cukrászt, vagy képzett munkaerőt, de akár takarítót, mosogatót vagy eladót is nehéz felvenni. Nyilván a cukrászatba nem valószínű, hogy egy külföldi munkavállaló be tud állni, de egy-egy fázist, munkafolyamatot meg lehet tanítani, vagy ha van képzett cukrászgárda, vagy olyan műhelyfőnök, akkor gyakorlatilag kezük alá tud dolgozni egy külföldi munkavállaló is. És persze akár mosogatni, felszolgálni is tudna. Az, hogy megtanulja a magyar süteményeket, az nyilván idő

- fejtette ki az elnök, aki még nem tud olyan cukrászdáról, ahol külföldieket alkalmaznak

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint idén főleg a céges költések esetében tapasztalnak a korábbinál óvatosabb költést.

Gondolok itt például a most éppen aktuális gyereknapi rendezvények vagy a családi napok elmaradására, a reprezentációs költségek lefaragása miatt visszaesnek a megrendelések. Az autóipari beszállítók például már tartanak a kínai autógyáraktól, és csökken a megrendeléseik volumene ezért maradnak el rendezvények. Az építőiparban is jellemző az óvatosság, hiszen míg 2022-ben hasított a szektor, addig mostanra inkább már a lassulás jellemző. Emiatt szintén kevesebb megrendelés érkezik az építőipar részéről.

A munkaerő kapcsán sem egyszerű a helyzet: vannak olyan területei az országnak, ahol ikonikus, 20-30 éve működő éttermek zártak be.

Folyamatosan figyelni kell az alapanyagárakra, a dolgozókra, a dolgozók bérére, az energiaszolgáltatókkal tárgyalni, a hatóságokkal kommunikálni és mellette nyereségesen vezetni egy üzletet. Ez rendkívül idegörlő tevékenység. Sokat romlott a munkaerő minősége, ma már nem ritka, hogy egyszerűen eltűnnek, fel sem veszik a telefont. Óriási az ember-, főleg a szakember hiány és ezt sokan ki is használják

- fejtette ki Kovács László. Ugyanakkor szerinte kifejezetten konszolidáló hatással van a Magyarországon dolgozó külföldi munkaerő a munkaerőpiaci helyzetre. Van olyan hazai szálloda, ahol már legalább 50 szingapúri, indiai vendégmunkás dolgozik, akik sok esetben jól képzett, angolul beszélő kollégák, és nagyon jól végzik a munkájukat.