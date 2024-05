Elkelt Kádár János néhai sofőrjének luxuspalotája – a milliárdossá lett férfi egy vadászbalesetben halt meg

19 évig hirdették Bócsi András villáját, miután a férfi 2005-ben egy vadászbalesetben meghalt.

19 évig árulták, mire elkelt a Kárdár János sofőrjéből milliárdossá lett Bócsi András villája – írja a blikk.hu. A férfi 2005-ben egy vadászbalesetben halt meg, családja azóta próbált túladni a 27 szobás lakatlan épületen. A lap felidézett egy több mint 20 éves interjút Bócsival, melyben a rendszerváltás után építési vállalkozóként meggazdagodott férfi elárulta: a villa és a hozzá tartozó birtok összesen 2,7 milliárd forintot érhet.

Kádár János egykori sofőrjének luxusvillája 19 év után elkelt/Fotó: MTI Fotó: Horling Róbert; Szamosi János

A ma is gigantikusnak számítő össszeg töredékéért kelhetett el az épület, de pontos összeget nem tudni. Egyes hírek 40 hektáros területről szóltak a csömöri kastély körül.

Bócsit egy vadásztársa alig 10 méterről lőtte fejbe, amikor a férfi egy bokorban volt. Bócsi feleségére és három gyerekére a családfő halálával súlyos anyagi teher szakadt. Befuccsoltak a vállalkozásai, az örökösödési illeték is magas volt, amit nem tudtak befizetni, ekkor indult a NAV végrehajtása is, amely során 43 millióért is próbálták elárverezni a villát. Később 900 millióért bukkant fel újabb hirdetésekben. Tíz évvel ezelőtt 1,1 milliárdért ajánlották.

„Az épület és az azt körbevevő terület nagyobbik része a legutóbb meghirdetett árnál jelentősen olcsóbban került a tulajdonunkba”

– közölte a lappal az Édenliget központ tulajdonosa. A vállalkozás honlapján is az épület tornyai láthatók. A lapnak neve említése nélkül nyilatkozó tulajdonos életmódközpontot, részben pedig iskolát szeretne kialakítani a villában. Bócsi idején volt benne borospince, egy borozó és fitnessz-terem is. A padlót gránit borította, a parkettát Spanyolországból hozatta. A mennyezeti stukkókon három kilónyi futtatott arany volt, a lakók kényelméről 12 fős személyzet gondoskodott.