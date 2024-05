Bűnösnek találták Czeglédy Csabát az „Ördög ügyvédje” ügyben. Az eljárás Borkai Zsolt egykori fideszes győri polgármester szexvideóinak 2019-es nyilvánosságra hozatala miatt indult, szokatlan fordulatok után jutott el a bírósági tárgyalásig, amelyben Czeglédyt a videók nyilvánosságra hozatalával vádolják. Az ügyészség két évvel a Borkai-botrány kipattanása után emelt vádat az ördög ügyvédje ügyben, majd az ügyet illetékesség hiánya miatt áthelyezték.

Bűnsegédként elkövetett kilencrendbeli különleges személyes adattal való visszaélés vétsége miatt 600 ezer forint pénzbüntetésre (a megfizetés hiánya esetén végrehajtandó fogházbüntetésre), valamint 104 ezer forint bűnügyi költség megtérítésére ítélte a Veszprémi Járásbíróság Czeglédy Csabát, a DK politikusát az ördög ügyvédje ügy miatt tudta meg a Telex a Veszprémi Törvényszéktől. A másodrendű vádlottat, Czeglády társát felmentették – írja a Mandiner, mely úgy tudja, fellebbezések miatt az ügy másodfokon folytatódik.

A DK-s politikus ellen zajló büntetőper kapcsán ismert, a Veszprémi Járásbíróságon tavaly áprilisban kezdődött az úgynevezett „Ördög ügyvédje” ügy tárgyalássorozata. Az eljárás Borkai Zsolt egykori fideszes győri polgármester szexvideóinak 2019-es nyilvánosságra hozatala miatt indult.

Büszke lennék, ha én követtem volna el. Bárki csinálta, zseniális volt. Kár, hogy nem én voltam

– mondta akkor a bíróságon a nyilvánosságra hozatallal megvádolt Czeglédy.

A büntetőeljárás több szokatlan fordulat után jutott el a bírósági tárgyalásig, ezek közé tartozik, hogy a Veszprémi Járásbíróság 2022 márciusában egyszer már elmarasztalta Czeglédyt és vádlott-társát. Az ügyészség vádirata alapján kilencrendbeli, különleges személyes adattal való visszaélésben mondta ki bűnösnek a politikust, akit ráadásul egymillió forintos pénzbüntetés megfizetésére is köteleztek. Csakhogy, miután az ügyészség azt állította, hogy egyszerű megítélésű ügyről van szó, a döntés tárgyalás nélkül kiadott büntető végzés formájában született. Ezt azonban a járásbíróság fél évvel később, 2022 szeptemberében teljes egészében hatályon kívül helyezte, és elrendelte a tárgyalás megtartását. Ez jutott most el az elsőfokú ítéletig.

A most kihirdetett ítéletében a bíróság megint csak bűnösnek mondta ki Czeglédy Csabát, a társát ugyanakkor bizonyítottság hiányában felmentették a vádak alól – írja a Mandiner. Az ügyészség Czeglédy esetében a tettesi minőség megállapításért és a büntetés súlyosításért, míg társa esetében a bűnösség megállapításáért fellebbezett. A DK-s ügyvéd felmentésért jelentett be fellebbezést, míg társa jogi képviselője tudomásul vette az ítéletet. A per így másodfokon folytatódik.