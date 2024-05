Ha nem lesz főpolgármester, Vitézy akkor is beül a Fővárosi Közgyűlésbe

Ha nem őt választják főpolgármesternek, akkor is beül a Fővárosi Közgyűlésbe Vitézy Dávid – mondta a politikus, amikor Nagy Dáviddal, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) újpesti polgármesterjelöltjével beszélgetett.

Sőt, főpolgármester-helyettesi vagy tanácsnoki pozíciót is elvállalna egy másik főpolgármester alatt.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Azt egyelőre nem tudja megjósolni, milyen lesz majd az új közgyűlés, és van, akivel kizártnak tartja, hogy együtt tudna dolgozni, ilyen például Draskovics Tibor.

Vitézy szerint a főváros lesz az olyan, a politikában megjelenő új erők terepe, mint a saját listája, az MKKP vagy a Tisza Párt, mivel úgy néz ki, hogy az Országgyűlésben ülő ellenzéki pártoknak egy „legitimitási válsággal” kell majd szembenézniük az EP-választás eredménye miatt. Azt se tartja kizártnak, hogy ez az új tömb erősebb lesz a DK–MSZP–Párbeszéd vagy akár a Fidesz tömbjénél is, miközben ez sokkal több vitát és kompromisszumot igényelne. Vitézy arról is beszélt, hogy emiatt a DK és a Fidesz világán is túlmutató politikai átalakulás egyik első helyszíne lehet a Fővárosi Közgyűlés