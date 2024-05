Utcára teszik az angyalföldi gyilkos idős édesanyját a végrehajtók

A végrehajtók kiteszik az utcára T. Róbert, az angyalföldi gyilkos édesanyját, miután közös ingatlanukat az év elején elárverezték. Sokmilliós kölcsönök terhelték a lakást, az idős asszony nevén lévő hitelt korábban a jelenleg börtönben ülő fia törlesztette – T. Róbert ügyvédje, Somos Zoltán szerint.

Komoly adósságot halmozott fel a barátnőjét tavaly júliusban késsel kivégző angyalföldi gyilkos: T. Róbert több embernek is milliókkal tartozott. A férfi egy magánszemélytől 23,9 millió forintot kapott, és két másik hitelezőjének is tartozik három-három millió forinttal. Másfél millió forintra rúg a közös költség hátraléka, s emellett van egy 76 ezer forintos közműtartozása is.

T. Róbert elfogása Fotó: Police.hu

A Blikk azt írja, a T. Róbert és édesanyja közös tulajdonában álló, 87 négyzetméteres, Buda központi részén található, banki jelzálog által is terhelt lakást közel 71 millió forintra becsülték fel, mikor biztossá vált, hogy elárverezik. T. nevén ingatlan 2/3 része szerepelt, az édesanyjáé, Ágnesé volt a maradék egyharmad. Az árverezés idén januárban lezajlott, a lakást egy ingatlanforgalmazással foglalkozó cég vásárolta meg, viszont az idős asszony még mindig ott lakik.

Az asszony az utolsó években már haszonélvezője volt az ingatlannak, de mivel az ő nevén is volt tartozás, a végrehajtás kezdetekor megszűnt a számára biztonságot garantáló haszonélvezeti jog. Így akár hetek kérdése, és Ágnest az utcára rakja a végrehajtó

– írja a lap.

A lakást megvásárló cég ügyvezetőjétől a Blikk megtudta, ők még nem jártak a lakásban, gyakorlatilag semmit nem tudnak róla. Május 1-jéig moratórium van érvényben, az asszonnyal szemben viszont hamarosan elindul a kilakoltatási eljárás, végrehajtók költöztetik ki polgári otthonából.

A kilakoltatás híre a börtönben ülő T. Róberthez is eljutott. Ügyvédje, Somos Zoltán a Blikknek elmondta, védencét megviselték a történtek. Nagyon kötődik az édesanyjához, ezért megrázta, hogy az asszonynak most elveszik a fedelet a feje fölül.

“Úgy tudom, a végrehajtásra azért került sor, mert a védencem édesanyjának nevén volt a hitel, amit T. fizetett. Most, hogy ő börtönben ül, értelemszerűen nem tudott törleszteni, felhalmozódott a tartozás.”

- mondta el az ügyvéd a lapnak.