A korrupcióval vádolt Völner Pál siránkozott a vagyonzár miatt, majd bepattant egy hatalmas terepjáróba és elment lángosozni

Völner Pál volt fideszes államtitkárt korrupcióval vádolja az ügyészség, emiatt hatósági vagyonzár alá vették nemcsak az ő, hanem családja autóit is. Az egykori politikus ezt többször nehezményezte. Ehhez képest a minap egy Audi Q5-ös terepjáróval vitte lángosozni a családját. Ügyvédje szerint senkinek semmi köze, hogy kié az autó.

A korrupcióval vádolt volt fideszes államtitkár nem árulta el, kié a városi terepjáró, amit vezetett. Korábban a politikus arra panaszkodott, hogy a családtagjainak az autóit – köztük a fia Porschéjét is – lefoglalták a hatóságok, pedig nekik semmi közük nincs a büntetőügyéhez.

A korrupcióval vádolt Völner Pál egy hatalmas terepjáróval vitte családját lángosozni/Fotó MTI/Kovács Attila

A korrupcióval vádolt Völner Pál többször panaszkodott az őt és a családját sújtó kiterjedt hatósági vagyonzár miatt, az egykori államtitkár nemrég egy Audi Q5-ös terepjáróval vitte lángosozni a famíliát Dunaalmáson – szúrta ki a 24.hu.

A lap olvasója fotózta le, amint a 83 millió forint kenőpénz átvételével megvádolt volt politikus egy városi terepjáró volánja mögött megérkezett egy vendéglő parkolójába.

Mint ismeretes, a Schadl György volt végrehajtói kamarai elnök és Völner Pál főszereplésével zajló büntetőeljárás során részvényeket, bankszámlákat, ingatlanokat, autókat és céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a volt igazságügyi államtitkárnál és családjánál. Völner Pál fiának Porsche sportautóját is lefoglalták, mint ahogy felesége hibrid Lexus terepjáróját is.

A volt államtitkár a 24.hu-nak akkor azt mondta:

„Történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg ítélet nélkül.”

- szögezte le.

Hangsúlyozta: családjának minden vagyona legális jövedelemből származik, ám ezt nem vizsgálták a hatóságok. Elárulta, hogy családja vagyonzárral sújtott tagjai jogorvoslatot kértek, ahogyan ő is, ugyanis olyan vagyonelemekről is szó van, melyek a gyanúsításban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba. Azt sem érti, hogy az ügyben nem érintett gyerekei miért nem használhatják az autójukat.

Mivel a Völner família több gépjárművét is lefoglalták, a lap megkérdezte a volt államtitkárt, kinek a tulajdonában van az az Audi Q5-ös, amellyel nemrég Dunaalmáson járt. A politikus jogi képviselője, Papp Gábor azt írta:

„Senkinek semmi köze ahhoz, hogy ügyfelem milyen családi programokon vesz részt, és ahhoz sem, hogy mivel közlekedik. A felvételek bizonyosan ügyfelem és családjának hozzájárulása nélkül készültek, amelynek a magyar jog szerint – egyelőre még – jogkövetkezményei vannak.”

- áll az ügyvédi levélben.

A szabadlábon védekező Völner és a bűnügyi felügyelet alatt álló Schadl elleni fő vádpont szerint utóbbi rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völnernek, aki ezért befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség vádja szerint a végrehajtók elnöke hét társával megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, cserébe irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. Egy kivétellel mindegyik megvádolt végrehajtó beismerte a bűnösségét.

Az ügyészség Schadl Györgyre tíz, Völner Pálra nyolc év börtönt kért beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták.