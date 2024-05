Hol nyaralunk olcsóbban? A Balatonnál vagy az Adrián? – Itt a válasz

Ismét kezd aktuálissá válni az örök kérdés: Balatonon vagy Adria? Hol járunk jobban, ha egy hétre elmegyünk nyaralni?

Idén a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszéke a legapróbb részleteket is figyelembe véve kiszámolta, hol tudunk olcsóbban nyaralni. Elemzésük során 7 éjszakás nyaralással számolta az Adria partján, illetve a Balatonnál egy pár, és egy négytagú család esetében. A szálláshelyeket egy júniusi, egy júliusi és egy augusztusi időpontban, a booking.com és a szállás.hu platformjait használva. A helyszínek tekintetében a legnépszerűbb balatoni városokat vetetették össze, a minimum 40 ezer magyar vendégéjszakát realizáló tengerparti úti célokkal. Számoltak a közlekedéssel, a szállással (szálloda, apartman, kemping), az étkezéssel, sőt a látnivalókkal is – számol be a 24.hu a Növekedés.hu cikke alapján.

Illusztráció: 123rf.com

Az árversenyt a Balaton nyerte, ám a szakértők egészen jelentős árkülönbségekre bukkantak. Egy pár esetében egy szállás (kemping önellátással, apartman önellátással, szállodai félpanzióval, szállodai reggelivel) Horvátországban 500-970 ezer forint, amíg ugyanezen kategóriák a Balaton esetében 470-685 ezer forint között mozognak

– idézik az elemzést.

Ezzel szemben egy négy tagú család esetében (két felnőtt, két gyerek) nincs ekkora különbség, Horvátországban az említett kategóriákban 600 ezer-1,8 millió forintig terjed, amíg a Balatonon 630 ezer és 1,18 millió forint között mozog. A kategóriákat külön-külön megvizsgálva egyedül a családi nyaralás legolcsóbb kategóriájában (kemping önellátással) jön ki olcsóbban a horvát nyaralás, itt 25 ezer forinttal jár jobban a család (605 ezer vs. 630 ezer forint), ha a tengerre megy – taglalja a 24.hu.