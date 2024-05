A magyarok kétharmada tavaly sokkal kevesebbet tudott vásárolni a boltokban – Eddig tarthat a lejtmenet

A munkavállalók nagy része az tapasztalta, hogy csökkent a nettó keresete, illetve annak értéke. A vágtató infláció mellett sokkal kevesebbet kaptak a pénzükért.

Rengetegen tapasztalják, hogy az utóbbi időben nem vagy alig kaptak fizetésemelést, illetve annak mértéke messze elmaradt a mellettünk elsüvítő tavalyi (17,6 százalékos), illetve tavaly előtti (14,5 százalékos) inflációtól – írja a 24.hu. Pár százalékos éves fizetésemelések mellett két évre akár 20 százalék feletti is lehet a reálbércsökkenés.

Sokkal kevesebbet ér a pénzünk/Fotó: 123rf.com

A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2022-ben a nettó átlagkereset átlagban 18,2 százalékkal haladta meg az előző évit. 2023-ban a munkavállalók majdnem kétharmada (61,8 százaléka) szembesült azzal, hogy kevesebbet ér a keresete, mint korábban.

2020-ban 3,3 százalékos infláció mellett az munkavállalók 22,7 százalékának csökkent a fizetése, 2021-ben 5,1 infláció mellett 11,6 százalék tapasztalhatta, hogy az előző esztendőhöz képest kevesebbet vihet haza, 2022-ben a 14,5 százalékos infláció mellett 8,5 százaléknak csökkent a bére, 2023-ban pedig, amikor 17,6 százalékos éves inflációt mértek, a munkavállalók 10,9 százalékának csökkent a nettó keresete.

Az RTL Híradóban elhangzott: a GKI szerint átlagosan két és fél évbe telhet, mire visszanyerik a bérek a vásárlóerejüket. A 24.hu kérdésére Molnár László, a GKI vezérigazgatója kifejtette, ez akkor igaz, ha az idén és jövőre is kapnak akkora emelést, hogy 5 százalék körüli reálkereset-növekedést érjenek el. Azonban korántsem biztos, hogy ez be is következik.