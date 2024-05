Célba ért a fiatal vállalkozók számára indított harmadik START Pro program.

Szerencse, pénz és főként tehetség kell ahhoz, hogy egy start up elinduljon és sikeres legyen, ezt felismerve indította el a Nemzeti Tehetség Program 2022-ben a START vállalkozói programot

- mondta Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára a START Pro program Demo Day rendezvényen pénteken Budapesten.

A Demo Day a Nemzeti Tehetség Központ és a Design Terminál által már harmadik alkalommal megrendezett START Program záró eseménye. A START Pro programban 18-27 év közötti fiatalok vehettek részt, akik idén a fenntartható energia, a közösségi tanulás és a mentális egészségmegőrzés témakörében jelentkezhettek akár kezdetleges technológiai alapú termékkel vagy szolgáltatás ötlettel.

A START Pro programba beválogatott 20 csapat mögött az idén is egy 8 hetes képzési és mentorálási időszak áll. Az itt megszerzett tudás segítségével mutatják be vállalkozásaik ötletét a csapatok pénteken a Demo Day-en, ahol a szakmai zsűri választja majd ki azt a két nyertest, akik 5-5 millió forintos támogatásban részesülnek, amit vállalkozásuk, termékeik fejlesztésére fordíthatnak.

Nagy-Vargha Zsófia az MTI-nek elmondta, hogy

a START vállalkozói programba évről évre nagy a jelentkezés, hiszen már a vállalkozásban is meg lehet és meg is kell találni a tehetséget. Fontos az is, hogy a programba társadalmilag hasznos, innovatív ötletekkel jelentkezzenek a fiatalok.