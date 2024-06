Véget ért a politikus karrierje, de rögtön kapott egy nagyon jó állást a volt államtitkár, ex-EP-képviselő

ENSZ-nagykövet lesz Ujhelyi István. Az aktív pártpolitikával szakító Ujhelyi István elsődleges szakpolitikai területe korábban a turizmus volt az Európai Parlamentben.

Az ENSZ szakosított turisztikai világszervezete (UN Tourism) nagykövetének nevezték ki június elsejével Ujhelyi István távozó szociáldemokrata európai parlamenti (EP-) képviselőt – közölte a képviselő brüsszeli irodája szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a nagykövet feladata az uniós intézményekkel való kapcsolattartás, valamint a szervezet állandó brüsszeli képviseletének működtetése lesz.

Ujhelyi István büszke az új feladatára Fotó: Facebook/ Ujhelyi István

A közleményben felidézték, Ujhelyi István elsődleges szakpolitikai területe a turizmus volt az Európai Parlamentben, az ő kezdeményezésére jött létre a több mint hetven szakmai szervezetet tömörítő "Tourism Manifesto" nevet viselő szakmai kerekasztal.

Ujhelyi István szerepet vállalt a tizennyolc évesek ingyenes vonatbérletprogramjában, az úgynevezett DiscoverEU-programban, és a "European Capital of Smart Tourism" nevet viselő, európai városok számára kiírt uniós pályázatban is.

A képviselő már korábban is rendkívüli nagykövete volt az ENSZ szakosított világszervezetének, a hivatalos státuszt az EP-képviselői mandátumának lejártával ajánlották fel neki – közölte az iroda.

Az MSZP politikusa tavaly nyáron jelentette be, hogy nem indul újra június 9-i európai parlamenti választásokon. Korábban államtikárként is tevékenykedett a Gyurcsány-kormányban, illetve elindult az MSZP elnöki székéért, majd visszalépett, idővel a pártját is otthagyta. Jenleg az Esély közösséget szervezi, illetve – mint ma kiderült – az ENSZ munkatársa lesz.