Talán még sosem volt ilyen: a megafonos Deák Dániel egyetért a dollármédiával

Ilyen sem történik túl sokszor, hogy a megafonos Deák Dániel pozitív színben tünteti fel a "dollármédiát". A Békemenet hozta nála ezt a fordulatot.

Fotó: Facebook/deakdanielofficial

A dollármédia jól mondja. Mi, a jobboldalon ebben hiszünk. Ez nem a mi háborúnk, nekünk ebből ki kell maradni! Ezért is fontos, hogy a Soros-hálózat jelöltjeit, akivel például Magyar Péter listája is tele van, most vasárnap jól leszavazzuk! Nem kérünk a háborúpárti baloldalból! Csak a béke