Csődbe ment egy óriás utazási iroda, és egy kisebb is – magyarok is érintettek, méghozzá nagyon rosszul

Csődbe ment az FTI Group. Magyar utasok esetében főleg török és görög célpontok ugrottak. Közben egy magyar iroda is lehúzta a redőnyt, a Beontrips.

A Telex számolt be arról, hogy fizetésképtelenséget jelentett Európa harmadik legnagyobb utazásszervezője, az FTI Group. A csődhöz a foglalások csökkenése mellett az vezetett, hogy a cég több partnere továbbra is ragaszkodott az előlegfizetéshez, de ezt az FTI már nem tudta biztosítani A csoport külön honlapot is nyitott az ügyfelek számára.

Már a keddi utazások sem indulnak el, vagy csak részben tudják azokat megvalósítani, ez a Turizmus.com szerint magyar utasok foglalásait is érinti, főleg török és görög célpontok esetében.

Sokan sajnos erről a gyönyörű látványról maradnak el az önhibájukon kívül Fotó: 123rf.com

A csődkérelem egyelőre közvetlenül az FTI Touristik márkát érinti, később azonban a csoport más márkái is benyújthatják a kérelmet. A lap szerint a mintegy 11 ezer alkalmazottat foglalkoztató konszern a koronavírus-járvány alatt került szorult helyzetbe, és az állami támogatás ellenére sem talált igazán magára. Így idén áprilisban hiába állapodtak meg egy amerikai pénzügyi befektető vezette konzorciummal, akik egy euróért átvették volna a céget egy friss tőkeinjekció mellett, a foglalások száma nem nőtt, így a cég végül likviditási problémákba bukott bele.

Egy magyar iroda is tönkrement. Az Origo azt írja: Beontrips Kft. felfüggesztette utazásszervezői tevékenységét, és Budapest Főváros Kormányhivatala törölte az utazásszervező és -közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásokról vezetett hatósági nyilvántartásból.