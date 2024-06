Nem tud vizet inni – Meglepő szokás derült ki Sváby Andrásról

Sváby András műsorvezetőről már számtalan érdekes szokás derült ki, de most arról rántották le a leplet, hogy műsorvezetés közben nem tud vizet inni. Amit nem vesznek észre a nézők: mindig rágózik.

Az ATV készül június 9-re, az önkormányzati és európai parlamenti választások napjára. Az előkészületek hátteréről a Heti Napló című műsor számolt be, de a riportból kiderültek Sváby András műsorvezetői kulisszatitkai.

A csatorna választási műsorra készül, amely során a hagyományoknak megfelelően több stúdióból tájékoztatják majd a nézőket, és számos külső helyszínre is kapcsolnak. A műsorfolyam karmestere Sváby András lesz, aki így nyilatkozott a felkészülésről: „Szerintem a közélettel foglalkozó újságíróknak a választás, vagy a választások, az olyan, mint a sportriportereknek az olimpia. A legnagyobb élvezet egy ilyet levezetni. Olyan szereplők jöttek a képbe, akik idáig nem voltak, dupla választás lesz, amiatt összetettebb lesz a műsor is. Sokkal több dologra kell figyelnünk. Egyrészt itt van az EP, másrészt az önkormányzati választás, úgyhogy erre kicsit másképpen is kell készülni.”

Sváby az ATV-s riportban kifejtette, hogy a műsort igazából az élet fogja írni, és nem lehet előre tudni, milyen hosszú lesz. Ilyenkor enni sincs idő, két reklám között csak pár falatot lehet bekapni. Érdekességként megosztotta, hogy ő sosem iszik vizet, ha műsort vezet, csakis rágózik.

Sváby András Fotó: Facebook/Heti Napló