Menczer Tamás teljesen kikelt magából: "Vissza kell állítani a sorkatonaságot és ki kell terjeszteni a nőkre is" – a németek szerint

A békepárti pozíció megőrzése csak akkor lehetséges, ha június 9-én Orbán Viktort támogatják az emberek – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Menczer Tamás arról beszélt, hogy a németek szerint vissza kell állítani a sorkatonaságot és a kötelező sorozást, valamint ezt ki kell terjeszteni a nőkre is, mert "így igazságos".

Fotó: MTI/Lakatos Péter

mondta a politikus.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, a háborúpárti álláspont szerint:

ha Ukrajna nem győz, akkor be kell menni katonával, mindenkit be kell sorozni, a nőket is, és be kell küldeni Ukrajnába.