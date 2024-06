Olyan drámai a fogyasztáscsökkenés, hogy padlóra küldte a tejipart – Az import tej azért dübörög

Több ágazatra is komoly csapást mértek az elmúlt évek, nemcsak a koronavírus vert oda, de azt követően az energiaárak elszabadulása is komoly nehézségeket okozott. Így járt a tejipar is, ami egyik válságból a másikba esett, mostanra felhasználta tartalékait. A dráma fogyasztáscsökkenés pedig úgy tűnik, padlóra küldi az ágazatot.

Fotó: 123rf.com

Az elmúlt évek nehezek voltak a magyar tejágazat számára, egyik válságból a másikba esett át a szektor, amelyek mostanra felemésztették a tejfeldolgozók tartalékait, nehéz forrásokat mozgósítani – hangsúlyozta a napokban Koller Attila, a Tej Terméktanács társelnöke. A szakember beszélt arról is, hogy az egyébként rendkívül energiaigényes ágazatot az energiaárak növekedése mellett a csomagolás és a fuvarozás költségei is emelkedtek, ahogy a nyerstej ára és a bérköltségek is – közölte az Agrárszektor.

Az ágazat költségei egy év alatt megduplázódtak, és amikor ezt be kellett építeni a termékek árába, az egy drámai mértékű fogyasztáscsökkenéssel járt. Még most is 40-50%-kal magasabban vannak az árak, mint a koronavírus-járvány előtt

- mutatott rá Koller Attila.

Korábban a lapnak a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója, Harcz Zoltán is nyilatkozott, aki elmondta:

Szerencsés lenne, hogy ha egyes átmenetinek szánt kereskedelempolitikai eszközök kivezetésre kerülnének. Kevésbé segíti az tejipar munkáját például a nettó beszerzési ár alatti értékesítés lehetősége, de közvetve visszaveti a hazai sajtfeldolgozást az is, hogy a fogyasztói árakat közzé tevő internetes felületen előkelő helyen szerepelnek – a gyakran dömpingáras – import félkemény sajttömbök. Annak is meg kell találni az okát, hogy a hazai előállítású dobozos UHT tejek helyett miért kerülnek vissza a polcokra egyre nagyobb számban import dobozos tejek. Szükség lenne arra is, hogy a növényi alapú termékek reklámozása kapcsán az illetékes hatóságok fel tudjanak lépni.

Harcz Zoltán arról is tájékoztatta az Agrárszektort, hogy a tej és tejtermékek fogyasztása az infláció okán tavaly rendkívüli módon visszaesett. Idén ugyan látszik már egy-egy apró pozitív elmozdulás, de nagyon mélyről kell visszakapaszkodni. Az infláció a tej és tejtermékeket sem kímélte, sem idehaza, sem Európában, amely viszonylag szokatlan európai tendenciákat vont maga után: a fogyasztók egyre inkább a saját márkás termékek, az olcsóbb márkák, nagyobb kiszerelések felé, a biotól a normál tejtermékek felé fordultak vásárlásaik során.

Koller Attila szerint az ágazat szereplőinek a túlélésük érdekében olyan fejlesztéseket kell véghez vinniük, amelyek választ adnak az elmúlt időszak kihívásaira és problémáira. A szakember úgy fogalmazott, hogy kiemelt fontosságú lenne az automatizáció és a csomagolóanyagok fejlesztése, mert ezek kellenek ahhoz, hogy a nyugat-európai vállalatokkal szemben is versenyképesek legyenek a hazai cégek.