Pataky Attila keményen beleszállt Magyar Péterbe: "Kilóra megvett hazaáruló"

A Magyar Hírlapnak adott rövid miniinterjút Pataky Attila, amiben nagyrészt Magyar Pétert véleményezte, szerinte az is lehet, hogy a Tisza Párt EP-listavezetője be akarja sorozni a nőket is a hadseregbe.

Fotó: Facebook/Pataky Attila

Sokan elmondták már, de tényleg így van: aki a gyermekeit, a feleségét beáldozva, arra az asztalra csinálva, ahonnan húsz évig evett, a barátait elárulva, a magyar népet elárulva akar politikus lenni, az egy szörnyeteg

- nyilatkozta a Békemeneten is résztvevő Pataky.

Az EDDA frontembere nem érti, „kik vagy mik” lehetnek azok, akik Magyar Péter körül vannak, mert „egy áruló ma elárulta a nemzetét, a családját, holnap őket fogja elárulni. Bárkit bármikor” – idézi a szeretlekmagyarorszag.hu.

Pataky biztos benne, hogy a Békemenet résztvevői közül senki sem fordulna szembe Orbán Viktorral úgy, mint Magyar Péter tette, mert szerinte azok, akik a Békemenetre mentek, „tiszta szívvel érkeztek, haza- és nemzetszerető emberek, nem köpönyegforgatók”.

Magyar Péterről azt mondta, unalmas és monoton "szélkakas". Azt is kifejtette, szerinte Magyar uniós jövőképében az a finn és svéd szokás lebeghet, amely szerint akár a nőket is besorozhatják.

Pataky szerint Magyar Péter egy „kilóra megvett hazaáruló”.