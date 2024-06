Folytatódik botrány – Csipes Ferenc újra beleállt Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnokba

Csipes Ferenc edző szerint Kozák Danuta provokálta, gúnyosan beszélt vele, ezért szólt be neki vállalhatatlanul sértően, amiért elnézést kér. Állítja: a szakmai véleménye kikezdhetetlen.

Szó sem volt molesztálásról, csúsztatás, amit Kozák Danuta állított rólam – mondta Csipes Ferenc a Magyar Nemzetnek adott interjúban, ugyanakkor azt is elismeri, neki is van miért elnézést kérni. A versenyzőként ugyancsak olimpiai bajnok edző nem érti, a Magyar Kajak-kenu Szövetségben miért akarták lesöpörni a szakmailag kikezdhetetlen álláspontját, továbbá miért függesztették fel

Az edző a sajtóban elhíresült konfliktus kapcsán azt állítja: Úgy éreztem, Danuta provokál engem. Szó szót követett, a vita lezárásaként kétségtelenül vállalhatatlan sértést vágtam Danuta fejéhez, amiért most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek. Minden egyéb viszont csúsztatás, szemtanúk is igazolhatják, hogy szó sem volt molesztálásról, pláne nem abúzusról.

Kozák Danuta Fotó: Facebook/Kozák Danuta

Az interjúban szóba került az alkohol is, ebben a témakörben Csipes azt fejtette ki, nem titok, hogy esténként szeret meginni pár pohár bort, de ettől függetlenül is kifakadt volna, mert Kozák az ő szakmai felvetéseire gúnyosan reagált.

A mesteredző úgy vélte, hogy a lánya, Csipes Tamara farvizén akart kijutni Kozák az olimpiára, akivel együtt májusban még nagy fölénnyel nyertek a hazai tájékoztatóversenyen, mára viszont szétváltak az útjaik.