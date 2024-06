Ha itt lakik számíthat arra, hogy Orbán Viktor ma felkeresi – a miniszterelnök lakásokba kopogtat és embereket hívogat

Orbán Viktor miniszterelnök is ezerrel kampányol a választások előtti napon. A Fidesz szombaton egymillió emberhez szeretne eljutni. A kormányfő ma szombaton lakásokba kopogtat be és telefonál is.

Szolnokon kezdte az Egymillió Találkozás Napjára szervezett kampánykörútját Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

Orbán Viktor szombaton a kampányhajrában Szolnokon lakásokba kopogtat be/Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Mint arról a propeller.hu is beszámolt, a kampányhajrában a párt aktivistái és az összes politikusa egymillió emberhez akar szombaton eljutni. A munka alól a kormányfő sem kivétel.

Az index.hu arról számolt be, hogy Orbán Viktor a szolnoki választókhoz bekopogva és nekik telefonálva is arról beszélt: „ma ott vagyunk minden faluban és minden városban, minden utcában és minden téren. Az egész országot mozgósítjuk”.

Facebook-oldalán azt írja még: