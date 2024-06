Kossuth-díjas színész fakadt ki a választások miatt, azt mondta, hogy ami Magyarországon zajlik az bizony gusztustalan

Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Nemzeti Színház egykori igazgatóját Szentkirályi Alexandra visszalépése döbbentette meg.

A színművész a közösségi oldalán egy – Vitézy-Szentkirályi-Karácsony – fotómontázs mellé azt posztolta: ..azért szerintem most minden szépen látszik... Nem a zöldpolitika, nem a lakhatás, nem a közlekedés fontos, hanem a hatalom.

A hatalom megszerzése a bűnös városban, Budapesten is. Bármi áron! Meg merem kockáztatni, hogy ez gusztustalan. De legalább feketén-fehéren világos, hogy ki hova tartozik. Budapest szabad város: gúzsba kötve, de táncolt, küzdött és nem hagyta magát az elmúlt években, pedig a kormány amit lehet ellene tenni, azt megtette. És most még totál hülyének is néz minden budapestit ezzel a visszalepéssel! Ugye, mindenki látja, hogy mi itt a valóság?! Ugye, nem hagyjuk magunkat átverni?! Legyünk észnél vasárnap!