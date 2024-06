Megszólalt a rejtőzködő politológus a mai választásokról: a bosszú durván felforgathatja Magyarország életét

Tölgyessy Péter az ország egyik legérdekesebb, nagyon keveset nyilatkozó politikai elemzője. Részt vett a rendszerváltásban, volt az SZDSZ elnöke, illetve a Fidesz országgyűlési képviselője. Sokáig Orbán Viktor mellett ült a parlamenti padsorban. Ritkán publikál. Most a választásokról írt egy hosszú cikket, melyben meglepő és aggasztó állításokat is tett.

Az egykori politikus az HVG számára írt egy hosszú cikket "Rohanunk a forradalomba?" cimmel, melyben azt elemzi, hogy Magyar Péter fellépése minden jel szerint mozgásba lendítette a tizennégy éve csupán múlandó izgalmakat hozó hazai politikát. A nagy hirtelen jött fordulat végkifejlete sokesélyes, de okai mélyről jövők.

Mint írta: a negyedik Fidesz-kétharmad után nem könnyű az ellenzék régi vezetőiben látni a szebb jövő ígéretét. Riasztó erőtlenségük tényei állandó felhívás eltakarításukra. Legkevésbé reményt tudnak kínálni táboruknak. Márpedig ez a pártok legfőbb portékája.

Tölgyessy Péter számára nem kétséges, hogy Magyar Pétert régóta ápolt bosszúvágya hajtotta a színrelépésre. Ám megszólalása találkozott sok százezernyi állampolgár vágyakozásával. Eközben a 2020 tavasza óta hiányzik idehaza a tartós gazdasági növekedés, Európa legfájóbb inflációját szenvedték el nemrégen a magyarok. Az Orbán-rendszer már öt éve főképp külső felelőst kínál a közvéleménynek, és nem az összegyűlt szerteágazó baj hihető orvoslását.

Orbán Viktor és Tölgyessy Péter 2005-ben Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az elemző szerint ebben a helyzetben Magyar Péter listája kivételesen magasra, akár harminc százalék fölé is emelkedhet, ellenben az ötszázalék alatti pártokra adott, feltehetően együttesen számos voks következtében, a Fidesz a korábbiaknál lényegesen rosszabb eredménnyel is megtarthatja az európai parlamenti mandátumok többségét

A váratlan jött kihívó lendülete kétségkívül rendkívüli. Az összes médiaszereplése kiemelkedő érdeklődést vonz, a hit és az érzelem ereje hajtja akcióit. Magyar Péter hatásosan épít a régóta lázas ellenzéki közönség vágyaira. Ezek alapján nehezen elképzelhető az ország tényleges kormányzása. Csakhogy nem is a valóságos kormányzati alternatíva felmutatása, hanem a harag kifejezése és főleg az Orbán-rendszer megdöntésének bizakodása adja kivételes dinamikáját. Voltaképpen valamennyi létező párt masszívan ellenérdekelt sikerében.

Tulajdonképpen ellenfelei teszik különösen izgalmassá megszólalásait. Főleg a Fidesz, részben az ellenzék, kétszázmilliós összeget költött hetente ténylegesen a Tisza Párt kampányára. A kormány sajtója folyamatosan fokozta a támadások intenzitását, ám naponta váltogatja témáit. A szélesebb közönség ebből leginkább arra következtethet: a magyar politika eddig elmozdíthatatlannak látott urai igencsak félnek váratlan kihívójuktól. Ez kétségkívül újabb szavazókat visz felé.

Tölgyessy elemezte a fővárosi helyzetet is. Szerinte Szentkirályi visszalépésr végképp Orbán Viktor kormányzásáról szóló népszavazássá fordíthatja a budapesti helyhatósági választásokat. Ez bármi másnál inkább részvételre bírhatja a fővárosi választók Fidesz-ellenes többségét, miközben alig érezhetően, de csorbítja a hatalom országos kampányának erejét. A budapesti önkormányzati eredmény így nem pragmatikus megfontolásokon, hanem inkább az Orbán-ellenes pszichózis erején múlik majd.

Orbán Viktor kezdettől tudta, rendszerének tartós fennmaradása kizárólag akkor lehetséges, amennyiben politikáját beilleszti a világ egészének mozgásába. Elejétől fogva igyekezett a hazai elégedetlenséget kifelé fordítani. Előbb a magyar sérelmi reflexeket terelte Brüsszel felé, mint tették elődjei, a dualizmus korában, Bécs irányában. Az eleve behatárolt konfliktusvállalás és a folyamatos alkudozás univerzumában felnőtt nyugati döntéshozók sokáig nem is értették a magyar kormányfő folytonos agresszióját. De a külföldi befektetők egyes ágazatokból történő kiszorítása, majd a migránsáradat kezelése mind karakteresebb tartalmat adott az Unió államaival történő ütközéseknek – érvelt Tölgyessy Péter.

Orbán Viktor egykori parlamenti munka- és politikustársra szerint az itthon legyőzhetetlennek látszó miniszterelnök körül megszűnt csaknem minden érdemi visszacsatolás. Idővel világosan csorbult a kormányfő korábban kimagasló valóságérzékelése, a magyar választók vágyainak mély ismerete. Pedig a hatalomban Orbán Viktor dönt és mindenki más fut utána. Elhatározásai, például a felesleges lélegeztetőgép-beszerzések, vagy még inkább a piac erejével nem számoló földgázvásárlások, sok száz milliárd forintos költségeket okoztak a költségvetésnek. Könnyen hasonlónak bizonyulhatnak a mértéktelen elektromos autóipari beruházások.

„Eltökélt táborán kívül a Fidesz kormányzását sokfelé lángoló harag övezi. Az ellenzéki érzelmű közönség számára az ország minden bajáért Orbán Viktor a felelős” – tette hozzá sommásan az SZDSZ egykori elnöke, aki szerinte a miniszterelnököt a kegyelmi botrány hozta végképp vissza a magyar valóságba. Amúgy úgy látja, a tartalmi innováció beszédes hiánya a párt 1994-es, valamint 2006-os fájdalmas kudarccal járó országgyűlési kampányára emlékeztet. Jobb híján Orbán Viktor a személyes mozgósításban bízik. Negyvenöt százalék körüli eredménnyel a Fidesz már az Unió egyik legerősebb kormánypártja maradhat. Mivel az összes szavazat akár tíz-tizenöt százaléka is az öt százalék alatti pártokra eshet, ezzel megtarthatja az európai parlamenti mandátumok többségét.

Így két győztese is lehet a júniusi választásoknak. Ugyanakkor bármilyen sok voksot is szerez Magyar Péter európai listája, mozgalma két esztendőre bekerül az ellenzéki ingoványba. Ennek lehúzó reménytelensége, döntően nem az ellenzéki vezetők tehetségtelenségéből, hanem főleg az Orbán-rendszer szerkezetéből származik. A legcsekélyebb megállás, akár egyetlen nyári szünet is, könnyen Magyar Péter mozgalmának elsüllyedését hozhatja.