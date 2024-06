Nagyot győzött az izompólós bicepszkirály, de párttársa okozta a legnagyobb meglepetést

A bicepszéről is híressé vált Soproni Tamás hihetetlen magabiztosággal megnyerte a VI. kerületi polgármester-választást. A Momentum amúgy okozott két meglepetés győzelmet is, de az EP-be nem jutottak be, ami óriási kudarc. A párt elnöke ennek ellenére nagyon fura módon értékelt.

Soproni Tamás, a Momentum jelöltje a szavazatok mintegy 66 százalékát szerezte meg, míg a kihívója, a fideszes Kovács Balázs Norberttel, aki csupán 27 százalékot szerzett. Ráadásul a képviselőtestület többsége is a DK-LMP-Párbeszéd-Momentum pártszövetséghez tartozik.

Soproni Tamásról érdemes megjegyezni, hogy nem annyira öltönyös nyakkendős stílusban szeret szerepelni, hanem leginkább izompólóban ( kicsit mintha ebben hasonlítana Vladimir Zelenszkijhez). Ez olyannyira jellemző rá, hogy instagram oldal is készül Soproni Tamás bicepsze címmel.

Soproni Tamás pár évvel ezelőtti képe. Azóta még nyúrt rá Fotó: Facebook/ Soproni Tamás

A Momentum esetében amúgy a legnagyobb meglepetést a Zuglóban történt. A momentumos Rózsa András váltja ugyanis a szocialista Horváth Csabát a kerület élén, méghozzá úgy, hogy Rózsa megverte fideszes Borbély Ádámot, míg Horváth Csaba alig kapott kicsivel több szavazatot 20 százaléknál. A Momentum által támogatott Pintér Bence pedig Győrben győzött, ahol hoszú idő után a Fidesztől sikerült elhódítani a várost az ellenzéknek

A Momentum ezeket a győzelmeket leszámítva nagyon mély válságát éli. A EP listán nem érték el a bejutási küszöböt. Az öt évvel ezelőtti eredményük töredékét szerezték meg. Donáth Anna pártelnök a HVG tudósítása szerint úgy értékelt: „Együtt maradunk, és erősebbek leszünk”.

Meglepetésre nemcsak hogy nem jelentette be lemondását a Momentum éléről, hanem jókedvűen nyilatkozott, noha a párt kiesett az Európai Parlamentből, ráadásul kiszorult a fővárosi közgyűlésből is, ahol szintén nem szereztek egyetlen mandátumot sem.

Donáth szerint a Momentum közösségével „történtek kudarcok, de minden ilyen szituációban felálltunk”. Szerinte ez különbözteti meg őket a többiektől. Azt mondta, büszke az elmúlt 5 évükre, és egy Churchilltől vett idézetet is mondott, miszerint „A győzelem nem végleges, a vereség nem végzetes”