Botrány? – Átlagban 22 ezer forintot buktak a nyugdíjasok, mert változott a nyugdíjszámítás

Egy ismert nyugdíjszakértő kiszámolta, hogy mennyi lenne most az átlagnyugdíj, ha nem csak az inflációt, hanem részben a béreket is követnék a nyugdíjak. Majdnem 10 százalék körül kapnának többet az idősek.

A Bankmonitor kiszámolta, mennyi lenne most az átlagnyugdíj, ha nem csak az inflációt, hanem részben a béreket is követnék a nyugdíjak. Ezt hívják a nyugdíjszakmában úgynevezett svájci indexálásnak, mert Svájcban ez a módi. 2010-ig ez volt Magyarországon.

A svájci indexálás eltörlésével a nyugdíjemelések már egyáltalán nem igazodnak a bérdinamikához. Most kiszámoltuk, mekkora lenne az átlagnyugdíj, ha minden évben az infláció és a béremelkedés 50-50 százalékos súlyozású átlagával emelték volna a nyugdíjakat.

Képünk illusztráció Fotó 123rf.com

A magyar nyugdíjemelési metódus hivatalosan inflációkövető: a megállapított nyugdíjakat és nyugdíjszerű ellátásokat minden év januárjában kötelező emelni, mégpedig a költségvetési törvényben az adott évre tervezett fogyasztói áremelkedés (infláció) mértékével. Például 2024-re 6%-os inflációt tervezett a kormány, ennek megfelelően idén januárban 6%-os nyugdíjemelésben részesültek a jogosultak.

Azonban előfordulhat, hogy az év eleji nyugdíjemelés mértéke elmarad az adott évben ténylegesen kialakuló inflációtól. Ilyen esetben a kormány köteles évközi nyugdíjemelést végrehajtani, melyet novemberben egész évre visszamenőleg egy összegben kifizetnek a nyugdíjasok számára.

A cikk szerzője, Süle-Szigeti Bulcsú közgazdász, a nyugdíjszakértők új generációjának tagja úgy fogalmazott:

Korábban alkalmazták a köznyelvben „svájci indexálásnak” nevezett módszert is, amely nem csak az inflációt, hanem a béremelkedés ütemét is figyelembe vette a nyugdíjemelés mértékének megállapításakor. Azonban már több mint egy évtizede kizárólag az árak emelkedését követik a nyugdíjak- A pusztán inflációkövető nyugdíjemelés a társadalmon belül a nyugdíjasok relatív lecsúszásához vezetett: az utóbbi évtizedben rendkívül erőteljes bérnövekedés ment végbe, miközben az infláció viszonylag alacsony volt, így a nyugdíjak sokkal kevésbé emelkedtek a béreknél. A nyugdíjak leszakadása a hivatalos számokból is kiolvasható: 2014-ben 67,6% volt az átlagnyugdíj és a nettó átlagbér hányadosa, míg 2022-ben már alig 54,5-ot ért el a mutató.