Vitézy Dávid gyanakszik: elmondta, miért szeretné a szavazatok újraszámlálását

Mindössze 324 szavazattal győzte le Karácsony Gergely Vitézy Dávidot a budapesti főpolgármester-választáson vasárnap.



Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

A minimális különbség akár meg is fordulhat, Vitézy ugyanis Facebook-oldalán azt írta, "nyitott kérdésből és gyanúból ugyanis rengeteg van".

"24 592 érvénytelen szavazat volt ezen a választáson, ami rekord. Karácsony Gergely 100%-os feldolgozottságnál 324 szavazattal vezet, tehát 76-szor annyi az érvénytelennek nyilvánított szavazat, mint a kettőnk közötti különbség"

- mutatott rá Vitézy, aki szerint a birtokukban lévő információk alapján egyes kerületekben rendszerszintű problémák merültek fel a szavazatok érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatban, és pont ezekben a kerületben kiugró is volt az ilyen szavazatok aránya.

Vitézy Dávid arra kérte a Fővárosi Választási Irodát, hogy a jogorvoslatok lezárultáig minden szavazatot, jegyzőkönyvet és urnát őrizzenek meg, minden befolyási kísérletet akadályozzanak meg, és tegyék lehetővé, hogy minden budapesti számára megnyugtató módon tudjon zárulni a főpolgármester-választás.

Azt is hozzátette, mindezt Karácsony Gergely főpolgármesternek is szerette volna közvetlenül is elmondani, de a telefonhívását nem fogadja.

"Mindennap újra tanulom, mit is jelent nála ez az oly sokszor emlegetett Budapest köztársaság"

- írta Vitézy Dávid.