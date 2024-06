Újra indul a száz millióra büntetett és bezárt akkumulátor-feldolgozó – Zöld utat adott a kormányhivatal

Bár 10 hónappal ezelőtt a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási előírások megsértése miatt felfüggesztette a SungEel HiTech Hungary bátonyterenyei üzemének működését, a cég a jogsértő állapotok megszüntetése, a szigorú előírások teljesítése és a szükséges engedélyek beszerzése után a szerdai határozat értelmében újraindíthatja a hulladékfeldolgozást.

Fotó: 123rf.com

Mint ismeretes, még tavaly szabályosan rosszul lettek azok a kormányhivatalnokok is, akik a bátonyterenyei akkufeldolgozót mentek ellenőrizni. Bőrkiütést kaptak, torkuk kaparni, szájuk pedig fájni kezdett az üzemben – írja a Hellovidék.

2023 augusztusában a kormányhivatal felfüggesztette a bátonyterenyei üzem működését, miután a helyszíni ellenőrzések során kiderült, hogy a cég megsértette a hulladék elhelyezésére és a dokumentációra vonatkozó előírásokat, sőt, az engedélyezettnél több hulladékot is feldolgozott.

– közölte a nógrádi kormányhivatal.

Azt is hozzátették, hogy a cég ugyan a környezetet nem szennyezte, de sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályokat. Ezek miatt a kormányhivatal a felfüggesztést megelőzően a törvény által előírt fokozatosság elvét figyelembe véve hat alkalommal, összesen közel 100 millió forint bírsággal sújtotta a vállalkozást.

A cég a hulladékfeldolgozást a szerdai határozat értelmében újrakezdheti, miután a hatóságok folyamatos ellenőrzése mellett az elmúlt 10 hónapban a jogsértő állapotot megszüntette, a szigorú előírásokat teljesítette, a szükséges engedélyeit megszerezte és az üzemben „túltárolt” hulladékot elszállította. A kormányhivatal továbbra is minden rendelkezésére álló eszközzel, így bejelentett és be nem jelentett helyszíni ellenőrzések során fogja nyomon követni, hogy az üzemben betartják-e a korábbinál is szigorúbb előírásokat