Drámai riasztás: A meleg miatt azonnal abba kell hagyni sokaknak a munkát, életveszélyben vannak – szakember figyelmeztet

Az ún. hőstressz életveszélyes, ezért szakszervezeti vezetők szorgalmazzák, hogy legyen lehetőség megállni a munkával. A cégeknek pedig legyen hőségprotokoll.

Munkahelyi hőguta és hőstressz megelőzési terv, azaz hőségprotokoll, kidolgozását, és ennek kollektív szerződésbe való általános beépítését, valamint a jelenleginél jóval gyakoribb hatósági ellenőrzést szorgalmaz a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ).

A MASZSZ támogatja azt a nemzetközi javaslatot is, miszerint extrém időjárás idején meg kell adni a munkavállalóknak a munkavégzés szükség szerinti felfüggesztésének jogát anélkül, hogy ez bérkiesést jelentene.

Képünk ilusztráció Fotó 123rf.com

A MASZSZ a Fundacion1mayo európai partnereként vett részt az AdaptHeat elnevezésű projektben, amely a hőségben végzett munka veszélyeire, illetve a védőintézkedések haladéktalan szükségességére hívja fel a figyelmet – írták közleményükben.

Arra is kitértek, hogy a klímaváltozás okozta forró nyarak Magyarországon különösen nagy veszélyt jelentenek a dolgozó emberekre, hiszen a hazai munkahelyek nagy többsége nem klimatizált, és a munkáltatók gyakran a meglévő munkavédelmi előírásokat sem tartják be – nyilatkozta Zlati Róbert. A MASZSZ elnöke egyetért a nemzetközi projekt – az AdaptHeat – megállapításával, amely szerint a hőhullámok halálos veszélyt jelentenek a munkavállalókra, és a tragédiák megelőzésében a munkáltatóknak és a kormánynak is van felelőssége.

A projekt tapasztalatai alapján azt várják a hazai szakszervezetek, hogy készüljön egy a munkáltatók számára kötelező hőségprotokoll, valamint egységes, automatikusan aktiválódó mérőrendszer, amely jelzi egyebek között a veszély fokozatát, s az adott helyzetben szükséges intézkedéseket.

A MASZSZ ezért elvárja:

legalább a forró időszakban legyen a jelenleginél jóval gyakoribb a munkavédelmi hatósági ellenőrzés, és a szokásos gyenge figyelmeztetés helyett szigorú büntetést kapjon az a munkáltató, amelyik kánikulában figyelmen kívül hagyja az előírást és ezzel veszélybe sodorja az ott dolgozó emberek egészségét, életét.

A közleményben azt is nyomatékosították, hogy a hőség nemcsak kényelmi kérdés.Az EU-ban ugyanis május és szeptember között minden második napon halálos balesetet okoz a hőhullámok okozta úgynevezett hőstressz, amely számos betegség kiváltója is.