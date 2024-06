Ifjabb Donald Trump: "Orbántól egy csomó liberális idióta megőrül, de a konzervatív mozgalomban ma ő a világ nagy vezetőinek egyike"

Ifjabb Donald Trump egy interjúban mondta el, mit gondol az idősebb Donald Trumpról és David Pressmanról.

Hamarosan eljön az amerikai választások ideje is, így már javában zajlik a kampányolás. 2016-ban a The New York Times véleménye az volt, hogy idősebb Donald Trump már nem fog tudni többé nyerni, most viszont már másképp gondolják.

"Szerintem a Demokrata Pártban is látják, hogy ebben a ciklusban nincs mivel kampányolniuk. Nincsenek kézzelfogható sikereik. De mindenáron meg akarják tartani a hatalmat, úgyhogy más módon kell majd győzniük. Ezért próbálják meg bebörtönözni a politikai ellenfeleiket. Ha az utóbbi néhány év történései nem az Egyesült Államokban, hanem Zimbabwéban estek volna meg, a nemzetközi közösség már rég rezsimváltást követelne, sőt beavatkozna" – kezdi ifjabb Donald Trump a Mandiner.hu -nak.

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Azt is elmondta, hogy szerinte sok minden másképp működne, ha novemberben az apja lenne újra az elnök. Sokkal tapasztaltabb, mint az első időszakban volt és rengeteg kapcsolatra tett szert, amelyekkel hatékonyan lehet együtt dolgozni. A fiatalabb Trump azt is kiemelte, hogy ez Magyarországnak is jót tenne:

"Mit szólnának, ha nagyjából öt perc alatt meg­állítanánk a háborút Ukrajnában? Nem olyan bonyolult dolgok ezek. Elzárod a pénzcsapot, és asztalhoz ülteted az embereket. Hallom, hogy béke-csúcstalálkozót tartanak Ukrajnáról, csak nem hívták meg az oroszokat. Új fiú vagyok, nem politikus, de van agyam és józan belátásom: ha békét akarsz, akkor muszáj lesz asztalhoz ültetni a másik felet is. Ezek a leszerepelt zsenik fiatal férfiak ezreit küldték a halálba ágyútölteléknek egy olyan háborúban, amellyel kapcsolatban senki nem mondta meg, hogyan is nézne ki a győzelem. Mi hamar véget vetnénk ennek. "

Arról is beszélt, mit gondol Orbán Viktor politikájáról: véleménye szerint az USA-ban remek vezetőnek tartják, aki mögött átgondolt stratégia van, azzal a céllal, hogy sikeres legyen az országa.

"A józan emberek látják, hogy Magyarország Európa utolsó reményeinek egyike. Az átlagos amerikai szemében Európa zöme szinte elveszett, nincs jövője. Hihetetlenül alacsony a termékenységi rátája. Zabolátlanul vándorolnak be olyan emberek, akik semmit nem tesznek le az asztalra. Orbántól egy csomó liberális idióta megőrül, de a konzervatív mozgalom számára ma ő a világ nagy vezetőinek egyike."

Kérdezték David Pressmanról is, aki a magyar kormány egyik leghangosabb kritikusa. Véleménye szerint a legtöbb ország a globalista mozgást követi a saját polgárai érdekeivel szemben. Mindenkinek nekimennek, aki szólni mer emiatt, főleg akkor, ha valakinek még sikere is van ebben, mint Orbánnak.

"Magyarország azon kevés európai országok egyike, ahol a bűnözés nem lőtt ki az egekbe. Nem is értem – mi történhetett? Csak nem az, hogy máshol beengedtek pár millió embert, akit nem ismertek, nem értettek, akik nem osztották az értékeinket, és ettől ugrott meg a bűnözés, önök pedig megakadályozták ezt? Ezért támadják arcátlanul a hazájukat. Ez finoman szólva sem túl diplomatikus, nem gondolom, hogy egy nagykövet dolga az ilyen típusú támadás."