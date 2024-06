Szoboszlai Dominik új barátnője már Németországban? – Élőben nézheti a magyar-skót meccset

Buzsik Borka a legfrissebb Instagram-történetéből kiderül, hogy a szombati napot Zürichben töltötte egy barátnőjével, vasárnap viszont már minden bizonnyal a Stuttgartban nézi majd a Skócia-Magyarország mérkőzést.

A Tények.hu hosszú cikket szentelt Szoboszlai Dominik új párjának, Buzsik Petrának.

A lány diplomás menedzser, a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán szerzett diplomát, tudását pedig jelenleg marketing- és PR-szakértőként a Toman Dietnél, a Next Top Model Hungaryből már jól ismert egykori modell, üzletasszony, Tomán Szabina vállalkozásánál kamatoztatja. Mindemellett azonban tartalomgyártóként és modellként is tevékenykedik, közösségi oldalain pedig rendszeresen oszt meg fotókat utazásairól és életéről is. Fotóin ráadásul egy-egy hazai híresség is visszaköszön, főnökén, Tomán Szabinán kívül még Görög Zita, Molnár Nini, Sydney van den Bosch és Epres Panni is jó kapcsolatot ápol a fiatal lánnyal.

Buzsik Borka

Legfrissebb Instagram-történetéből ráadásul az is kiderül, hogy a szombati napot Zürichben töltötte egy barátnőjével, vasárnap viszont már minden bizonnyal a Stuttgartban nézi majd a Skócia-Magyarország mérkőzést – írta a Tények.hu