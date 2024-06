„Agyhalott?” – Droggal a táskájában akart bemenni a Rendőrpalotába, persze, hogy lebukott

Nem lehet azt mondani, hogy okos ember lehetett az a honfitársunk, aki a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat egyik állomására, a pesti Rendőrpalotába szervezett kriminalisztikai rendezvényére droggal a táskájában akart bejutni. Kudarccal járt.

Filmbe illő krimi feladvánnyal várták a budapesti rendőrök a Múzeumok Éjszakáján hozzájuk érkezőket – írja az RTL.

Több gyilkossági ügyben is nyomozóként próbálhatták ki magukat a látogatók és még a központi ügyeletre is bemehettek. A rendőröknek azonban intézkedniük is kellett, mert az egyik látogató táskájában kábítószert találtak. Eljárás indult ellene.

