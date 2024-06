Szünetel az ellátás ma 15:30-tól július közepéig az ózdi kórház gyermekosztályán.

2024. június 17-től 2024. július 15-ig terjedő időszakban a személyi feltételek átmeneti hiánya miatt a Gyermekgyógyászati Osztályunkat megváltozott munkarendben vagyunk kénytelenek működtetni – írja az RTL Híradó alapján a 24.hu

A kórház weboldalán az olvasható, hogy 7:30-15:30 között működik a gyermekek ellátása, legyen szó ambulanciáról, szakrendelésről, neonatológiai vizitről, illetve napközbeni gyermekgyógyászati akkut orvosi ellátásról.

15:30-tól 7:30-ig minden olyan szakorvosi feladatot, mely független a szülészettől, a BAZ vármegyei kórház Gyermekegészségügyi Központja lát el.

Mint kiderült, a kórház egyik szakorvosa balesetet szenvedett, ez borította fel az ózdi kórház működését, de az intézmény azt mondja, az átmeneti időszakban is minden gyermek megkapja az állapotához mérten megfelelő ellátást, illetve az újszülötteket továbbra is ellátják. Betegcserére is készül a kórház, hogy mentesítsék a megyei intézményt.