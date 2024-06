Egy rendőr meghalt, egy másik súlyos sérüléseket szenvedett abban a balesetben, ami hétfőn történt Stuttgart Degerloch kerületében, Németországban.

A hvg.hu szúrta ki a Spiegel híradásában, hogy a karambol egyik résztvevője az Orbán Viktort kísérő konvojhoz tartozott.

- jelentette a Spiegel.

BREAKING: Police officer killed, second officer seriously injured after traffic accident involving Hungarian Prime Minister Viktor Orban's motorcade in Degerloch district of Stuttgart, Germany. – Bild pic.twitter.com/aF2Vmsv5MO