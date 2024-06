Nagy a baj, ha már Orbán Viktor figyelmeztet: munkahelyek százezrei lehetnek veszélyben

Orbán Viktor tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel, majd utána leszögezte: ha nem kötnek európai versenyképességi paktumot, akkor munkahelyek százezreit veszítik el a következő évtizedben.

Európai versenyképességi paktum megkötését szorgalmazta Orbán Viktor Rómában, miután tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel – írja az atv.hu.

Orbán Viktor európai versenyképességi paktum megkötését szorgalmazza/Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A miniszterelnök a magyar soros EU-elnökséggel kapcsolatban közölte: Magyarország le akar tenni az asztalra egy nagy tervet, az európai versenyképességi paktumot, mert úgy véli, Európa legnagyobb problémája jelenleg a versenyképesség hanyatlása.

Leszögezte: ha nem kötnek európai versenyképességi paktumot, akkor sajnos munkahelyek százezreit veszítik el a következő évtizedben.

Szerinte az olaszoknak és a magyaroknak is az az érdekük, hogy az európai gazdaság sikeres és versenyképes legyen. Közös érdeknek nevezte azt, hogy Európa ne szigetelje el magát az Európán kívüli gazdasági partnerektől, erős legyen az európai ipar, a zöld átmenet ugyanakkor ne az európai ipar ellenében, hanem azzal együttműködve valósuljon meg. A magyar kormányfő azt is közölte: az olasz-magyar együttműködés mind a gazdaságban, mind a védelempolitikában jelentős, ezt pedig ki akarják terjeszteni az energetikára is. Orbán Viktor bejelentette, hogy lesz szlovén gázvezetékszakasz, így Olaszország és Magyarország összeköttetése megvalósul Magyarországra települt, előretolt zászlóaljcsoportjának. Hozzátette: az olasz és a magyar katonák együtt dolgoznak a Balkánon is.

Úgy vélte: ami most készülődik, hogy három párt, "mintegy koalíciót alkotva" szétosztja a legfontosabb európai tisztségeket, az a korábbi "bevonás filozófiájának" az ellenkezője, és pártpolitikai alapra helyezi az EU intézményeit. Ennek következménye, hogy lesz többség és kisebbség, lesz kormány és ellenzék – mondta Orbán Viktor, aki szerint azonban az unió "nem erre van kitalálva", hanem a bevonódásra.