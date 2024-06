Döbbenetes: már papír van róla, sok esetben tényleg drágább a magyar élelmiszer, mint a külföldi

Valóban vannak különbségek a magyar és a külföldi árak között. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a magyar gazdaság méretgazdasági okokból nem tud versenyezni azzal, ha egy nagyobb országban túltermelés miatt olcsón elárasztják az árakra érzékenyebb piacokat.

A nem élelmiszert árusító boltok forgalma szépen felpöröghet idén, ahogy a tavaly elhalasztott vásárlásokat pótolják az emberek, az élelmiszeriparunk azonban nehéz helyzetben van, főleg, mert a kisebb cégek nem eléggé hatékonyak – mondták el az MBH Bank elemzői.

A vállalkozásoknál már látszik, hogy közel a válság vége, de a lakossági fogyasztásban és a kiskereskedelemben még rossz a hangulat, legalábbis az MBH Bank elemzői szerint.

Ahogy lassult az infláció, úgy tudnak egyre többet költeni az emberek, úgyhogy most már valószínűsíthető, hogy legkésőbb az év végén visszatér a lakossági fogyasztás az emelkedő pályára – vélekedik Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Báthori Bence ágazati elemző ehhez azt tette hozzá: arra számítanak, hogy most már a nem élelmiszert árusító boltok forgalma is megnőhet, sőt, az egyik legjobb húzóágazata lehet a magyar kereskedelemnek. A nagy infláció alatt sokan elhalasztották az ilyen termékek vásárlását, most viszont sokan pótolják a tavaly elhalasztott vásárlásokat.

Héjja Csaba, az MBH agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzője azt nézte meg közelebbről, hogy tényleg drágábbak-e az élelmiszerek Magyarországon, mint külföldön. És arra jutott: igen, valóban vannak különbségek a magyar és a külföldi árak között. Ezt azzal magyarázta, hogy a magyar gazdaság méretgazdasági okokból nem tud versenyezni azzal, ha egy nagyobb országban túltermelés miatt olcsón elárasztják az árakra érzékenyebb piacokat. Emiatt szerinte a magyar cégeknek a jó minőségű, drágább termékeket kellene a fókuszba helyezniük. A magyar élelmiszeripar nem elég hatékonyan termel, és főleg a kisebb cégek vannak komoly lemaradásban – mondta.