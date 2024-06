"Megmutatom önökek a poklot" – Hadházy rémisztő helyre ment, amit potom 170 millióból építettek

Szürreális helyre látogatott Hadházy Ákos ellenzéki politikus. Nem csupán azért, mert magát a poklot mutatta meg, hanem mert mindezt horrorisztikus páylázati pénzből készítették.

Az a határozott benyomásom, hogy ez a beruházás határozott jószándékkal jött létre, csak ugye az a bizonyos pokolhoz vezető út is jószándékkal van kikövezve. Ráadásul valakinél lehetett itt rossz szándék is, mégha valószínűleg ez nem a polgármester úrban volt. Ő ígéretet tett arra, hogy megküldi nekem a projekt összes szerződését. Szerencsére azt is elmondta, hogy a három falu közös, 500 milliós projektjéből "csak" 170 millió forint jutott a 97 négyzetméteres vasbeton pokolra és a kicsit távolabbi kis fogadó épületre, valamint Tar Lőrinc udvarháza romjának szintre hozására. Az építkezés így nagyon drága lett, ennyi pénzből azért még a mai árakon is lehetett volna építeni egy hatalmas luxus lakást is... Az 500 milliós projekt mind az öt közbeszerzés részét Toldi Csaba egyéni vállalkozó nyerte el, mind az öt közbeszerzésen egy "versenytársa" volt, de mindenhol ez lett az eredmény. Így aztán nem nagyon maradt pénz a kiállítás berendezésére... Tar Lőrinc erotikus megkísértéséhez például már nem tudták legyártani a szexi hölgyet, így azt csak egy képen láthattuk. A bábuk egyébként egyenként egymillióba kerültek.... A polgármester reméli, hogy azért majd még meg tudják tölteni több látvánnyal is a poklot