Orbán Viktor ostobaságnak nevezte az EU háborús intézkedéseit

Orbán Viktor a moszkvai útját ért bírálatokra reagált az EU-nak – elég durván.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

– írta Orbán Viktor miniszterelnök X-en.

This is precisely the Brusselian bureaucratic nonsense that yielded no results in finding a way to #peace in the Russia-Ukraine war. If we want to end the war we need a political approach instead of a bureaucratic one. https://t.co/E4Fybt1N2g