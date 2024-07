Egy mindenki által ismert társkereső oldalon tűnt fel a Sztárban sztár leszek! énekesnője, Bányai Noémi, aki nem vacakol az igényekkel, azt írta keresem azt a fiút, aki mindazt meg tudja adni, mint Szoboszlai Dominik

A Sztárban sztár leszek!-ben ismertté vált Bányai Noémi az interneten keres párt, miután pár hónapja szakított y párjával. Regisztrált a Tinderre, ahol azt írta: keresem azt a fiút, aki mindazt meg tudja adni, mint Szoboszlai Dominik.

Megmondom őszintén, láttam, hogy most voltak nemrég nyaralni a barátnőjével, és csodálatos képeket töltöttek fel. Igen, én is vágyom már azért arra, hogy valaki kényeztessen kicsikét, és esetleg elvigyen valahova utazni, kirándulni, vagy csak túrázni... Nem kell nagy dologra gondolni, az olasz tengerpart helyett kiegyezek csak egy Balatonnal is