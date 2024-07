Nemcsak Magyar Péter tud bulizni – Vitézy Dávid lebukott: itt és így csapatta – Képpel

Azt nem tudni, hogy Karácsony Gergelynek való beszólásnak is szánta, de Vitézy Dávid tegnap egy olyan koncertről jelentkezett be, amelyhez hasonlón még a kampányban mindketten részt vettek. És akkor is posztolás lett belőle.

Az elmúlt napokban jelentős vitatéma Magyar Péter bulizása az Ötkerben. Tegnap este egy másik közszereplő lazított. Vitézy Dávid közlekedési és városmobilitási szakértő, korábbi közlekedésért felelős államtitkár, Karácsony Gergely kihívója egy Beton.Hofi buliról – pontosabban koncentről – posztolt. Azt írta: @beton.hofi kampányon kívül is

Vitézy Dávid Beton.Hofi koncerten. Fotó: Facebook/Vitézy Dávid