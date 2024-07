Itt olvasható Magyar Péter 10 legfontosabb állítása a Tisza rendkívüli gyűléséről

Rendszerváltás – új korszak kezdődik címmel hirdetett mára zárt körű eseményt a MOM Sport rendezvényközpontba Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője és EP-listavezetője azt ígérte, hogy lezárják “ezt a rendkívüli” négy hónapot, összefoglalják az elmúlt időszak legfontosabb tanulságait. Nem mellesleg elindítanak egy új korszakot.

A hosszú gyűlésből és Magyar Péter szónoklatából kiemeltük legfontosabb állításokat a HVG és a 24. hu tudósítása alapján.

1. Ez a kampány olyan volt, hogy nem volt idő felnyergelni a lovat, muszáj volt szőrén megülni, és betörni az első adandó lovat. Villámkampány volt, sokat hibáztunk, de a rossz döntés is jobb volt, mint a késlekedés, vagy a nemdöntés. Tanulni fogunk a hibáinkból, odafigyelünk minden tiszta kritikára, észrevételre

2. A Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének egyetlen kihívója a Tisza Párt, mi vagyunk Orbán Viktor ellenfele. A mi feladatunk lezárni a húszéves rémálmot, és a semmiből egy új, más világot teremteni.

3. A teljes politikai elit cserben hagyta a vidéket: az ellenzék megszerezhetetlennek ítélte, és lemondott róla, a Fidesz pedig fikszen számíthat a szavazataikra, ezért nem foglalkozik velük.

4. Először a zöldségek és gyümölcsök áfáját, majd a többi alapvető élelmiszer áfáját 5 százalékra csökkentenék. Magyarországon az élelmiszerek áfája 31,5 százalék a kiskereskedelmi különadókkal együtt, ez nem normális állapot, mint ahogy az sem, hogy az árakban elsők vagyunk, fejlettségben az utolsók.

5. Karácsony Gergely informálisan megkereste, és négyszemközti egyeztetésre invitálta, miközben az emberei arról beszélnek, hogyan lehet megvenni a Tisza képviselőit. A Tisza semmilyen megállapodást nem fog kötni sem a Fidesszel, sem az “óbaloldali kék Fidesszel,” Karácsonnyal sem. Kizárt bármiféle háttéralku a Tisza Párttal. A Tisza Párt nélkül kell megteremteni a közgyűlési többséget, a Tisza Párt csak ügyek mentén, Budapest érdekében fog együttműködni. A jövő heti informális egyeztetésre természetesen elmegyek

Tisza gyűlés színpada Fotó: Facebook/Talpra Magyarok – Tisza

6. Létrehozzák a Ludas Matyi alapot, amelyhez mindenki csatlakozhat, hogy valamilyen jótékony célra fordítsák a közösség szavazataival. Ennek alapja az, hogy Magyar EP-képviselői fizetésének felét, valamint a tiszás EP-képviselő havi fél-fél milliót ajánlott fel, azaz havi 4,6 millió forint. Ehhez az akcióhoz NER-es vállalkozók is csatlakozhatnak, ha feltámadna a lelkiismeretük

7. A politikai rocksztár és utcai harcos korszaknak vége

8. Életünk legnagyobb kihívása lesz, eddig arról szólt a mese, hogy a legkisebb fiú elindul legyőzni a csúnya sárkányt, mától ezen az úton együtt megy a magyar rendszerváltók közössége. Egynek minden nehéz, de sokaknak együtt semmi sem lehetetlen. Közösségeket, “Tisza-szigeteket” építünk az országban, ahol nincs jobb és nincs bal, csak magyar

9. Nyáron a belső struktúra felépítése lesz a legfontosabb, ősztől pedig újra útnak indulnak, de most már nem egyedül, hanem képviselőkkel és szakemberekkel együtt. Azt ígéri, eljutnak az ország minden településére.

10. Július végén “digitális gyóntatófülkét” is indítanak, ahol a NER-ben tevékenykedő, de károsult “kis halak” névtelen vallomásait is várják az általuk észlelt korrupciós ügyekről. Magyar azt ígéri, a “táskahordó embereket” összekötik oknyomozó újságírókkal, ezzel is segítve a rendszer