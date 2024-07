Életveszélyes a kánikula – Friss adatok szerint sokan az életükkel fizetnek hőhullámokért

Friss kutatások szerint növekszik azok száma, akik a időjárás okozta felmelegedés miatt szenvednek egészségkárosodást.

Hiába tagadják vagy bagatellizálják el a mai napig sokan a klímaváltozás okozta kíméletlen következményeket, az Európát évek óta sújtó nyári hőhullámok miatt hamarosan minden munkavállaló észbe kaphat. Ugyanis az eddig is ismert, ám jóval nagyobb számban előforduló egészségkárosodások és az emelkedő halálozási mutatók mellett a gazdaságot is rendkívül érzékenyen érinthetik az extrém meleg nyarak. Így nemcsak a tűző napon szenvedő beosztottak, de a klímás irodában ücsörgő vezetők is foghatják a fejüket – írta az Index.hu.

Európát ezen a nyáron is ostromló hőhullámoknak már több halálos áldozata is van. Június végén huszonnégy óra leforgása alatt két magyar turista is meghalt a Thesszalonikihez közeli turistaparadicsomban, Nei Poriban az akkor már napok óta tomboló kánikulában, a görögországi forróság pedig több külföldi vendég haláláért is felelős lehet.

Képünk illusztráció Fotó MTI/Balogh Zoltán

Ebből kiindulva az ilyen időjárási körülmények között dolgozó munkavállalók még nagyobb veszélynek lehetnek kitéve. A kutatások azt mutatják, hogy a szélsőséges hőhatásnak való kitettség csökkenti a dolgozók termelékenységét, nemcsak a kültéri foglalkozások, például a mezőgazdaság és az építőipar esetében, de a beltéren űzött iparágak, például a gyártás, a szállítás és az adminisztráció esetében is. Sok munka ugyanis nem szabályozott hőmérsékleten zajlik, a meleg pedig negatívan befolyásolhatja a dolgozók termelékenységét.

A extrém hőség ráadásul nem kivételezik senkivel, és a fizikai vagy betanított munkát végzők mellett a szellemi foglalkoztatottak teljesítménye is drasztikusan visszaesik ezeken a napokon. A meleg ráadásul egyesek munkaidejét is lecsökkenti, a kültéren dolgozók akár 13 százalékkal kevesebb időt töltenek a munkában, mint más napokon.

Ezek a körülmények bizonyítottan több munkahelyi sérülést is eredményeznek. Ezt alátámasztja egy másik kutatási eredmény is, amely munkahelyi sérülések 20 évnyi átfogó adatait felhasználva azt találta, hogy a 37,7 Celsius-fok feletti napokon végzett munka során akár 6 százalékkal magasabb lehet a közvetlenül hővel nem összefüggő sérülések előfordulása is.

Mivel a 2024-es nyár még javában tart, így arról természetesen csak később kerülnek ki az adatok, azonban a nyári hőséghez köthető halálozási mutatók már az elmúlt két évben is elkeserítő számokat jeleztek – így bizakodásra továbbra sincs ok.

A Nature Medicine-ben megjelent elemzés 61 672, hőségnek tulajdonítható halálesetről írt 2022. május 30. és szeptember 4. között. A kutatócsoport a 2015–2022 közötti időszakra vonatkozóan gyűjtött be hőmérsékleti és halálozási adatokat 35 európai ország 823 régiójára vonatkozóan, amelyek összlakossága több mint 543 millió embert jelentett. Az eredmények megmutatták, hogy 2022 nyara valóban a lankadatlan hőség időszaka volt, hiszen a nyári időszak minden hetében az átlagosnál melegebb volt a hőmérséklet. A legmagasabb hőmérsékleti anomáliákat a legmelegebb hónapban, július közepétől augusztus közepéig regisztrálták.

Ez a hőség okozta halálozási számokon is jól látszott, július 11. és augusztus 14. között 38 881 ember haláláról számoltak be. Ezen az alig több mint egy hónapos időszakon belül július 18. és 24. között intenzív páneurópai hőhullám volt, amely idő alatt 11 637-en vesztették életüket a hőséghez köthetően.

Ha az adatokat a hőség okozta halálozási arány szerint sorba rendezzük, Olaszországban egymillió emberre vetítve 295-en haltak meg a hőség miatt, ez az arány a második helyen végzett Görögország esetében 280 fő, Spanyolországban 237, Portugáliában pedig 211. Az európai átlagot 114 halálesetre becsülték egymillió emberre vetítve.

Magyarországon sem nyugodhatunk meg, ugyanis ha csak a hőmérsékleti anomáliákat nézzük, a legtöbbet melegedő ország 2022-ben Franciaország volt +2,43 Celsius-fokkal az 1991–2020 közötti időszak átlagértéke felett, ezt követi Svájc (+2,30 Celsius-fok), Olaszország (+2,28 Celsius-fok), Magyarország (+2,13 Celsius-fok) és Spanyolország (+2,11 Celsius-fok).