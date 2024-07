Brutálisan megkéselhettek egy festőművészt Óbudán – Belehalt a sérüléseibe

Megkéselhettek egy óbudai férfit, aki belehalt a sérülésekbe.

Halálosan megkéselhettek egy 51 éves festőművészt, akit a szomszédok elmondása szerint behálózott egy drogos társaság pár hónappal ezelőtt. Az óbudai festőművész gyilkosa jelenleg szökésben van.

Szintén a szomszédok szerint a kétes társaság egyik tagja és az áldozat pár nappal azelőtt vesztek össze, hogy megtalálták a festőművész holttestét. Jelenleg is tart az ügy kivizsgálása – látható a Tények.hu oldalon.

Forrás: Pixabay

Halálra késelhették azt az 51 éves óbudai festőművészt, akit szomszédai szerint egy drogos társaság hálózott be néhány hónapja. Az ismeretlen gyilkos továbbra is szökésben van. Szomszédai szerint az áldozat a társaság egyik tagjával a holtteste megtalálása előtt néhány nappal veszett össze. Ekkor a rendőrök is kimentek a házhoz, de elengedték a balhézót. A meggyilkolt férfi idős édesanyja úgy érkezett meg a vérengzés helyszínére, hogy nem tudta mi történt.

A szomszédok elmondása szerint elviselhetetlen bűz terjengett a lépcsőházban, amely más emeleteken is érezhető volt. Ez kezdett gyanússá válni.